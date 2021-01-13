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美国副总统拒绝罢免特朗普 众议院将就弹劾案投票

2021年01月13日18:37 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月12日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国副总统彭斯当地时间12日致信国会众议院议长佩洛西，拒绝援引宪法第25条修正案罢免特朗普总统职务。当日晚些时候，众议院依然正式通过决议，敦促彭斯采取行动。美国国会众议院预期13日将对弹劾案举行全体投票。

　　彭斯在信中写道:“我相信这一行动不符合美国最大利益，也有违宪法。”他说，宪法第25条修正案只适用于总统失去行为能力或残疾而无法履行职责的情况，在目前条件下罢免特朗普将“开创一个可怕的先例”。据悉，此前一天，彭斯曾与特朗普会晤。

　　当天早些时候，国会众议院公布了准备付诸表决的弹劾案最终版本，弹劾条款指控特朗普“煽动叛乱”，要求对其进行“弹劾和审判，并免除其总统职务，取消其拥有的相关荣誉、信用和有酬职位资格”。

　　综合美媒报道，占据众议院多数席位的民主党人已获得通过弹劾案所需简单多数票；众议院共和党领导层决定不劝说本党议员对弹劾案投反对票，目前至少3名共和党众议员已公开表态支持弹劾案。

　　多家美媒12日援引国会参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔助手的话报道说，麦康奈尔对众议院推动弹劾感到高兴，认为特朗普犯下了可以被弹劾的罪行，弹劾有助于使共和党摆脱特朗普。

　　12日早些时候，特朗普在飞往得克萨斯州视察部分建成的美墨边境墙时宣称：“人们认为我发表的讲话完全恰当”，弹劾是对他“执政以来最大规模政治迫害的延续”，“正在引起巨大愤怒”。

　　虽然距离1月20日新总统就职典礼还有一周多，但华盛顿特区和多州首府，特别是密歇根州、威斯康星州和佐治亚州均加强了安保措施，上述三个州都是拜登在2020年大选中赢得的关键摇摆州。

　　12日，美军参谋长联席会议发布备忘录谴责国会山骚乱事件，“提醒”全体美军捍卫宪法，拒绝极端主义。据报道，联邦执法部门正在追捕的150多名国会山骚乱嫌疑人中可能包括退伍和现役军人。

　　连日来，推特和脸书等美国社交媒体公司清除了大量宣传暴力抗议2020年美国总统选举结果的账号。

　　1月6日，部分支持特朗普推翻总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦，打断参众两院认证选举人团投票过程。骚乱共造成5人死亡。在国会山骚乱前，特朗普多次在社交媒体上呼吁各地支持者赴华盛顿抗议，并在6日早些时候在白宫外的示威集会上发表讲话。

　　依据美国宪法，众议院负责提出弹劾案，参议院负责弹劾案审理。如三分之二国会参议员支持弹劾，特朗普将被定罪。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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