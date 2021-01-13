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波音2020年交付量大幅低于2019年

2021年01月13日15:39 | 来源：新华网
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新华社旧金山1月12日电 美国波音公司12日表示，受新冠疫情和波音737 MAX机型停飞令等因素影响，波音公司2020年总订单量为184架，交付量为157架，均大幅低于2019年。

波音2019年总订单量为246架，交付量为380架。其欧洲竞争对手空中客车公司2020年总订单量为383架，交付量为566架。

美国联邦航空局2020年11月解除对波音737 MAX机型的停飞令后，波音订单量和交付量迅速回升。去年12月，波音订单量为90架，其中，爱尔兰廉价航空运营商瑞安航空订购了75架波音737 MAX，DHL快运公司订购了8架波音777货机；同期，波音交付39架飞机，其中包括27架737 MAX。

2018年10月和2019年3月，印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司分别发生空难，总计346人丧生，失事飞机均为波音737 MAX系列客机。美国联邦航空局2019年3月要求美国各航空公司运营的所有波音737 MAX系列飞机暂时停飞。

今年1月7日，美国司法部表示，波音公司因在美国联邦航空局对波音737MAX飞机评估中存在不当行为将支付罚款，补偿航空运营商，并对两起空难进行赔偿，总额超过25亿美元。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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