新华社平壤1月13日电（记者洪可润 江亚平）据朝中社13日报道，朝鲜劳动党第八次代表大会于12日在平壤闭幕，朝鲜劳动党总书记金正恩做了有关党的第八次代表大会的纲领性总结并致闭幕词，强调要加强团结和自力更生。

金正恩在总结中说，这次会议全面、立体、细致地分析了朝鲜第七届党中央委员会的工作情况，深入讨论了朝鲜社会主义建设取得突破的新的斗争路线和战略战术问题。他还提出了党的第八次代表大会的基本思想、基本精神，并重点强调全党再次牢记并更加坚持“以民为天”“一心团结”“自力更生”三个理念。

他强调，朝鲜必须实行艰苦斗争以执行新的国家经济发展五年计划，建设社会主义经济是朝鲜今天最重要的革命任务。他表示，朝鲜要把加强国防力量作为一项重要任务，进一步增强核战争遏制力并全力发展最强大的军事力量，持续加快朝鲜人民军精锐化、强军化的步伐。

此次会议一致通过了《关于贯彻落实朝鲜劳动党第七届中央委员会工作总结报告所提任务》的决议书。决议书反映了在当前国内外形势下，将朝鲜社会主义事业推进到下一个胜利阶段的新斗争目标和执行方法。

朝鲜劳动党第八次代表大会于5日在平壤开幕。

另据朝中社13日报道，金正恩同新一届党中央领导机构成员一起于12日参谒了锦绣山太阳宫，并以朝鲜劳动党中央委员会名义向朝鲜已故最高领导人金日成和金正日的立像敬献花篮。

此外，朝鲜最高人民会议常任委员会12日发表公告，定于1月17日在平壤召开第十四届最高人民会议第四次会议。

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