人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国反恐负责人敦促国际社会继续警惕恐怖主义威胁

2021年01月13日15:33 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国1月12日电（记者王建刚）联合国反恐办公室主任、联合国副秘书长弗拉基米尔·沃龙科夫12日表示，尽管各国在过去20年中对恐怖主义给予了沉重打击，但对恐怖主义仍不能放松警惕。

沃龙科夫在安理会举行的“恐怖行为威胁国际和平与安全”问题公开会上说，恐怖主义威胁依然真实存在，许多国家甚至面临直接的威胁。此外，发动恐怖袭击的成本越来越低，“威胁变得更加难以预防”。

他警告说，恐怖分子试图利用新冠大流行造成的破坏，“利用国际社会在发展和人权议程的挫折、两极分化以及被新冠大流行放大了的仇恨言论的波峰搞恐怖活动”。

沃龙科夫强调，必须与民间社会，与青年、工商界和科学界更好地互动。他呼吁加强打击恐怖主义的国际合作，承诺致力于解决导致恐怖主义蔓延的根本原因，并强调安理会在确保全球团结应对这一持续威胁方面的作用。

联合国反恐怖主义委员会执行局（反恐执行局）执行主任米歇尔·科南概述了20年来恐怖主义威胁的演变过程。她说，打击恐怖主义组织为招募、筹资等而使用互联网和其他虚拟平台将是一个优先事项，应继续打击资助恐怖主义的行为。

“9·11”恐怖袭击发生后，联合国安理会一致通过第1373号决议，要求世界各国采取具体步骤严厉打击恐怖主义，并专门成立了监督决议落实情况的反恐委员会。安理会于2004年2月决定设立反恐执行局，以加强反恐委员会的能力，促进国际反恐合作和监督各国开展反恐工作。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved