新华社联合国1月12日电（记者王建刚）联合国反恐办公室主任、联合国副秘书长弗拉基米尔·沃龙科夫12日表示，尽管各国在过去20年中对恐怖主义给予了沉重打击，但对恐怖主义仍不能放松警惕。

沃龙科夫在安理会举行的“恐怖行为威胁国际和平与安全”问题公开会上说，恐怖主义威胁依然真实存在，许多国家甚至面临直接的威胁。此外，发动恐怖袭击的成本越来越低，“威胁变得更加难以预防”。

他警告说，恐怖分子试图利用新冠大流行造成的破坏，“利用国际社会在发展和人权议程的挫折、两极分化以及被新冠大流行放大了的仇恨言论的波峰搞恐怖活动”。

沃龙科夫强调，必须与民间社会，与青年、工商界和科学界更好地互动。他呼吁加强打击恐怖主义的国际合作，承诺致力于解决导致恐怖主义蔓延的根本原因，并强调安理会在确保全球团结应对这一持续威胁方面的作用。

联合国反恐怖主义委员会执行局（反恐执行局）执行主任米歇尔·科南概述了20年来恐怖主义威胁的演变过程。她说，打击恐怖主义组织为招募、筹资等而使用互联网和其他虚拟平台将是一个优先事项，应继续打击资助恐怖主义的行为。

“9·11”恐怖袭击发生后，联合国安理会一致通过第1373号决议，要求世界各国采取具体步骤严厉打击恐怖主义，并专门成立了监督决议落实情况的反恐委员会。安理会于2004年2月决定设立反恐执行局，以加强反恐委员会的能力，促进国际反恐合作和监督各国开展反恐工作。

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