新华社雅加达1月13日电 印度尼西亚总统佐科13日上午在雅加达总统府接种了中国科兴公司的克尔来福新冠疫苗，他是印尼国内接种新冠疫苗第一人。

佐科通过电视直播展示了自己接种疫苗的过程。总统医生团队成员对着直播镜头展示了疫苗包装盒，随后在佐科的左臂上注射了新冠疫苗。

在接种疫苗前，总统医生团队还进行了病历核实和身体健康指标检查等；完成接种之后，佐科被颁发疫苗注射证书。14天后，他将凭证书接种第二剂疫苗。

当天，印尼部分内阁部长、国民军司令和国家警察总局局长也接种了克尔来福新冠疫苗。

佐科本月7日在个人社交媒体账号上曾表示，自己要第一个接种克尔来福新冠疫苗，是为了让所有人都相信这款疫苗是安全的。

印尼药品食品监督管理局本月11日宣布，克尔来福新冠疫苗已在印尼万隆市完成了Ⅲ期临床试验，有效性高于世界卫生组织规定的50%门槛，给予这款疫苗紧急使用许可。

印尼从本周起在全国启动新冠疫苗接种，将分阶段为全民免费接种疫苗，优先接种人员为全国130万名医卫工作者。印尼政府希望通过大规模接种疫苗，在人群中逐步建立起免疫屏障，来阻断新冠病毒的传播。印尼卫生部长布迪·古纳迪说，政府计划在15个月内为1.81亿印尼民众接种新冠疫苗。

印尼国家抗灾署12日发布的疫情数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例10047例，连续7天单日新增高于8000例，累计确诊846765例，累计死亡24645例。

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