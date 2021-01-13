2020年是不平凡的一年，新冠病毒疫情的爆发，给全球人民带来了灾难，但也同时让我们有机会见证全国人民万众一心抗疫行动，也警示我们更加注重健康与公共卫生。

“全国儿童食品安全守护行动”，自2016年启动以来，开发了一系列专业实用的食品安全与健康知识主题宣教材料，并在全国范围内开展儿童食品安全教育实践活动。

2020 年，在沃尔玛基金会的爱心支持下，项目跨越了内蒙古自治区、甘肃、山西、陕西、河北等 17 个省（市），开展60场食品安全科普活动，捐赠404个学校资源包、9.3万余本科普漫画书、1.2万个动手学习盒，惠及 150 万儿童及家庭，线上科普知识传播量达200万次。据了解，沃尔玛基金会作为项目爱心支持单位，已经连续三年为项目提供支持与资助，共计捐赠320余万美元。

每走进一所学校，都会为孩子们带来丰富有趣的食品安全体验活动。“全国儿童食品安全守护行动”食品安全移动体验活动通过VR虚拟安心厨房、AR食品可追溯系统、食品安全游戏、触屏互动游戏、清洁度检测实验等丰富多彩的科普形式，让孩子们置身于生动有趣的交互式体验区，在寓教于乐中掌握科学的食品安全健康知识。

(责编：张信凤、常红)