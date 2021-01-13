意大利首次报告新冠肺炎确诊病例是在2020年1月30日，而意大利米兰大学牵头的上述最新研究，将意大利“零号病人”出现时间提前到2019年11月。包括这个研究成果在内，近来多国对早期新冠肺炎疫情取得许多新发现，引发学界对新冠病毒起源和传播的新思考。

研究人员推测意前年秋末就有病例出现

去年12月，米兰大学一组研究人员在美国《新型传染病杂志》上报告说，他们检测了2019年9月至去年2月期间采集的39份口咽拭子样本，这些样本来自疑似麻疹但最终麻疹检测呈阴性的患者。

结果发现，一名居住在意大利米兰周边的4岁男童样本新冠病毒检测呈阳性。这份口咽拭子样本采集于2019年12月5日，该男童在那之前一段时间没有外出旅行史。研究人员认为，这一病例的时间明显早于意大利官方此前公布的该国首个新冠病例确诊时间，推测可能2019年秋末意大利以及其他一些欧洲国家就已有新冠病例出现。

研究指出前年12月病毒就在法国传播

在法国，巴黎北部一家医院的医生去年在《国际微生物杂志》发表的研究报告中指出，新冠病毒2019年12月下旬就已在法国传播，这比2020年1月24日法国官方首次报告确诊病例早了近1个月。

论文显示，研究人员选取了14个在2019年12月2日到2020年1月16日期间因类流感疾病入住重症监护病房的病例，并对其鼻咽拭子重新进行新冠病毒核酸检测后发现，一名42岁男子的样本新冠病毒检测呈阳性。该男子于2019年12月27日到急诊室就医并在当天被收入重症监护室接受治疗。论文指出，这一病例与中国缺乏关联，并且在发病前没有临近旅行史。

前年12月的美献血样本中发现病毒抗体

此外，去年11月30日，美国疾病控制和预防中心研究人员在《临床传染病》半月刊上报告说，2019年12月一些美国人献血样本中已有新冠病毒抗体存在，这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现，比去年1月21日美国官方报告首例新冠肺炎确诊病例的时间早了一个月。

在这项研究中，美疾控中心研究人员检测了美国红十字会于2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本，这些样本来自全美9个州的献血者。结果发现，106份血液样本中含有新冠病毒抗体。

研究人员不仅在人类身上发现了更早期新冠病毒感染的线索，对废水的研究也显示新冠病毒可能早在疫情暴发之前就已在多国存在。新冠病毒的遗传物质可能由感染者排泄物进入废水，基于废水的流行病学研究有助于更好地了解病毒的传播情况。

西班牙在前年3月的废水中发现病毒踪迹

西班牙去年1月31日报告首例新冠肺炎确诊病例，去年2月25日报告首例本土病例，但西班牙研究人员却在2019年3月12日采集的废水样本中发现了新冠病毒的踪迹。

西班牙巴塞罗那大学去年6月26日发布公报说，该校领导的一个研究小组分析了2018年1月至2019年12月的废水样本，结果发现2019年3月12日采集的废水样本新冠病毒核酸检测呈阳性，不过病毒水平非常低。这意味着新冠病毒可能当时已在巴塞罗那存在，该时间点要比全球报告首例新冠确诊病例的时间提前很多。

巴西、意大利在疫情前废水中发现病毒痕迹

除西班牙外，巴西和意大利研究人员也分别在当地报告最早确诊病例之前的废水样本中找到了新冠病毒存在的痕迹。

巴西圣卡塔琳娜联邦大学去年7月2日发表研究报告说，由该校领衔的一个研究小组在圣卡塔琳娜州首府弗洛里亚诺波利斯市2019年11月27日采集的废水样本中检测到了新冠病毒的遗传物质。这比美洲报告首例新冠病例的时间提前了约2个月，比巴西报告首例新冠病例的时间提前了约3个月。

意大利高等卫生研究院去年6月18日发表公报说，新冠病毒可能在2019年12月就已出现在意大利北部地区。公报说，该研究院环境与水质卫生监测等部门专家分析了2019年10月至去年2月间收集的40个城市废水样本，结果在2019年12月18日取样的米兰市和都灵市废水中检测到了新冠病毒的遗传物质。

(责编：艾雯、刘叶婷)