新华社北京1月13日电 1月13日，中国共产党中央委员会致电祝贺老挝人民革命党第十一次全国代表大会召开。贺电说：

老挝人民革命党十大以来，以本扬总书记为首的老挝党中央重视党的建设，不断巩固和加强党的领导，团结带领全党全国人民推进社会主义建设和革新事业并取得一系列重要成果。面对突如其来的新冠肺炎疫情，老挝党中央发挥领导核心作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，保持政治稳定、经济发展、民生改善。我们为此感到由衷高兴。

老挝人民革命党第十一次全国代表大会是在老挝党和国家各项事业进入新的历史阶段召开的一次重要会议，必将对推动老挝社会主义建设事业产生深远影响。我们相信，在老挝人民革命党中央坚强领导下，本次大会一定能够为推动老挝社会主义事业发展提供新的重要指引和前进动力。

中国党和政府高度重视中老两党两国关系，愿同老方一道，在“长期稳定、睦邻友好、彼此信赖、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神指引下，落实好两党两国最高领导人重要共识，深化中老全面战略合作，推动双边关系和命运共同体建设不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民，为地区和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

(责编：艾雯、刘叶婷)