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中国将向缅甸提供30万支新冠疫苗援助及抗疫物资

2021年01月13日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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捐赠仪式现场（图片由中国驻缅甸大使馆提供）
捐赠仪式现场（图片由中国驻缅甸大使馆提供）

人民网仰光1月12日电 （记者李秉新）1月12日，中国再次向缅甸捐赠一批重要抗疫物资。

中国驻缅甸大使陈海在捐赠仪式上表示，今天的这批防疫物资是随王毅国务委员兼外长和中方代表团运抵缅甸的，充分体现了中方对中缅抗疫合作的高度重视。此次王毅国务委员访缅，双方就进一步落实习近平主席访缅成果、高质量共建中缅经济走廊等达成一系列重要共识。中方愿继续支援缅方抗击疫情，并宣布将向缅方紧急提供30万支新冠疫苗援助，愿同缅方进一步开展疫苗合作。中方将始终同缅方坚定站在一起，共同战胜疫情，共同推进经济复苏，共同建设中缅命运共同体。

缅甸卫生与体育部部长敏推说，缅方高度评价中国成功克服疫情影响实现经济正增长。新冠肺炎疫情发生以来，中方向缅方派遣医疗专家组，分享抗疫经验，加快实施援缅甸疾控中心和医护人员培训中心项目，提供疫苗援助，有效保障了人民健康安全，提振了抗疫信心，为恢复经济奠定了基础，缅方对此深表感谢。王毅国务委员兼外长的到访体现了中国对缅中关系的高度重视。缅方愿同中方进一步开展疫苗合作，加强疫情联防联控，共同建设缅中同甘共苦的命运共同体。

(责编：张信凤、常红)

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