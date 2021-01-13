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国际奥委会：全力以赴在今夏举办东京奥运

2021年01月13日09:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社电  （记者姬烨、王梦）针对近日有关东京奥运会的传言，国际奥委会新闻发言人说，国际奥委会将与日本一道，继续全力以赴在今年夏天安全成功地举办东京2020年奥运会和残奥会。

近日，东京奥运会即将宣布取消、并转而放到2032年举办的消息突然在网络流传。此前，来自加拿大的国际奥委会资深委员迪克·庞德表示，他不确定东京奥运会能否在今夏如期举行。最新调查也显示，八成日本民众希望东京奥运会取消或再次推迟。

对此，国际奥委会新闻发言人表示：“国际奥委会对日本政府及其采取的措施充满信心。我们将与日本伙伴一道继续全力以赴，并致力于在今年夏天安全成功地举办东京2020年奥运会和残奥会。”

日本全国的疫情自去年12月以来持续恶化，进入2021年以来，确诊病例数更是连创新高。尽管日本首相菅义伟多次强调，日本政府举办东京奥运会的决心不变，但疫情的紧张局势给东京奥运会带来了严峻的考验。

8日，国际奥委会副主席于再清在接受采访时也表示，日本政府和国际奥委会如期举办东京奥运会的决心没有改变。

受疫情影响，原本应于2020年夏天举行的东京奥运会被推迟至2021年7月23日至8月8日举行。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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