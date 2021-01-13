本报记者 金晨

推动香港快速发展，高技术人才储备至关重要。近年来，特区政府相继推出多项优秀人才入境计划，相关措施为香港经济高增值及多元化发展持续输入“新血”。据香港特区政府新闻公报消息，香港特区政府保安局局长李家超日前在立法会会议上回复有关香港优秀人才入境计划（下称“优才计划”）的问题时表示，2020年共有1709人通过优才计划获批赴港定居，获批人数较2019年的874人激增96%，创下优才计划推出14年来的新高。

优才计划成果颇丰

特区政府公布的数据显示，自香港特区政府2006年6月推出优才计划以来，共有7127名申请人成功获分配名额。符合香港人才清单要求的申请人经评核后，可享有优才计划下的入境便利，以配合香港经济高增值及多元化的发展。人才清单内涵盖的11项专业均是香港经济发展当前至中期最需要的。

从所属地区来看，来自内地的人数最多，共6179人，约占总人数的86%；来自美国和澳大利亚的人数分别位居第二、第三，分别有159人和130人。从申请人所属行业来看，“金融及会计服务”和“资讯科技及电讯”两个行业获分配名额较多，分别为1767人和1625人，占优才计划总配额的48%。此外，“建筑、测量、工程及建造”“商业及贸易”“学术研究及教育”和“工业制造”分别获得分配名额535人、462人、438人和429人。

李家超表示，吸引人才是特区政府2020年度《施政报告》的重点之一，优才计划一直是吸引世界各地高技术人才或优才来港定居，以提升香港国际竞争力的重要渠道。透过优才计划来港定居的人才拥有国际和内地视野，有助香港充分发挥优势，紧密连接世界各地和内地，加强香港作为“亚洲国际都会”的地位。

目前，特区政府正透过香港经济贸易办事处和投资推广署的海外办事处，就优才计划加强宣传，并将持续检视优才计划的安排和成效，继续配合香港人才清单，以吸引更多高技术人才或优才来港发展和定居，扩充香港的人才库。

聚焦创科招贤纳士

除优才计划外，特区政府还于2018年6月推出“科技人才入境计划”，就输入非本地科技人才实施快速处理安排。成功申请的公司会获发配额，以输入相关人才从事研发工作，推动香港创科产业快速发展。

建立国际科技创新中心是《粤港澳大湾区规划发展纲要》的重点，香港创科产业正迎来前所未有的机遇，而科技人才短缺却成为香港创科企业发展的一大掣肘。根据特区政府劳工及福利局此前发布的《2027年人力资源推算报告》，香港创科产业的人力需求在未来几年内将按年增长4.6%，增速居各行业之首。预计到2027年，香港创科相关行业人力资源需求将达到5.76万人，人才缺口亟须补齐。

去年1月，香港特区政府创新科技署宣布“科技人才入境计划”优化措施，将输入人才的科技范畴由原先的7个增至13个，包含人工智能、生物科技、网络安全、金融科技等时下最具发展前景的创科产业，并将计划适用范围扩至全港所有进行有关科技范畴研发活动的公司。在“科技人才入境计划”已发出的入境签证中，超过七成为硕士及以上学历的高精尖专才优才，为香港创新科技产业发展持续注入活力。

此外，香港特区政府还计划联手本地高校推出“杰出创科学人计划”，吸引杰出的科创学者及团队落户香港，初步名额为100名，资助将涵盖赴港学者的薪金津贴、设立实验室及其营运开支等。

面向大湾区广阔空间

在各项外部人才引进计划稳步推进的同时，特区政府还将目光投向粤港澳大湾区，通过深化城市间合作创造更加广阔的发展空间，以吸引更多国内外高技术人才和企业落地大湾区。

作为2020年《施政报告》的重要措施之一，香港特区政府日前正式推出“大湾区青年就业计划”，鼓励在香港和大湾区内地城市均有业务的企业，聘请、派驻香港青年到大湾区内地城市工作，为有意愿到大湾区开创事业的香港青年提供工作机会，让港青在大湾区寻求突破、发挥所长，学成回港成为各行业的精英人才。

此外，香港特区政府还将联手深圳市人民政府，全力推动位处落马洲河套地区的港深创新及科技园发展，建立重点科研合作基地。港深创科园将与深圳科创园区将发挥港深两地优势互补的功用，共同组成具有对应聚集力和协同效应的深港科技创新合作区，以吸引更多人才、企业到此发展。

香港特区政府创新及科技局局长薛永恒表示，特区政府将与深圳市人民政府共同研究制定港深双方园区的联合政策，探索提供科研资源、资金及出入境等方面的便利流动及支援措施，共同向外推广双方在创科方面的优势，吸引更多国内外人才和企业落户，携手为合作区引入人才。

(责编：艾雯、杨牧)