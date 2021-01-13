本报上海电 （记者姜泓冰）“妈，我想您了！”“看到你很累的样子，一定要注意身体啊！”“期待春暖花开，疫情过去，我会第一时间回去看你们！”满眼“福”字，红火喜庆的传统服饰与趣味游戏，激昂热闹的鼓点与歌舞，还有隔着屏幕，家人们紧紧追随的目光、絮絮的叮嘱和眼里的泪水……

上海市台协近日举办的“共筑台青梦 相约再起航”上海台青迎新联谊晚会上，大家时时处处都能看到这样的情景。

“我们能联系到的在上海的台湾青年就有2万多人，因为疫情影响，考虑到时间和经济成本，他们中有百分之六七十都要在上海过春节了。”上海市台协副会长、台青部部长史家怡告诉记者。

作为一名青年台商，史家怡已有近一年没有回台湾与家人团聚了。虽然已在上海生活了23年，但春节不能与父母在一起，依然会不习惯和想念。为了慰藉不能归乡的台青们，鼓励大家在上海努力工作、创业，安心生活，就有了这场精心策划、让两岸亲人“云相聚”的特殊迎新联谊活动。

当天，有600多位在上海求学、工作、创业和生活的台湾青年在上海会场热闹相聚。他们的在台亲属近400人则在台中臻爱花园饭店相聚，两岸亲人视讯连线，隔空对话，共叙亲情，喜迎新年。

活动现场，上海市台办李文辉主任、全国台企联李政宏会长、上海市台协张简珍会长等领导嘉宾向台青代表送上寓意美好的“福”字，祝愿台青在新的一年工作顺利、生活幸福。全场台青和在台亲属共同拿起手中的“福”字，将祝福送给身边的朋友、对岸的亲友，共同祝福大家在即将到来的辛丑牛年，同心同德，牛转乾坤，筑就梦想，相约启航。

本次联欢活动精心设计了“走庙拜拜”“掷茭”“忙摸麻将”等趣味互动游戏，结合年货抽奖环节，令在场台青参与其中，乐在其中；场外还设有国粹戏曲区、台湾夜市区、国风麻将区、迎新签到墙等特色场景，将时兴的国潮设计元素与台湾过年风俗巧妙融合，两岸文化交织碰撞，也吸引台青们纷纷打卡体验。

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