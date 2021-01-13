张盼

近日美国部分示威者暴力冲击国会大厦，台湾有人将其比作美版“太阳花”事件。绿营众人自然是百般否认，台湾前行政机构负责人江宜桦一针见血地指出，两者尽管诉求不同，但违法占领官署的本质相同。同样的行为，在美国被逮捕起诉，在台湾却是当上高官。

岛内有识之士认为，身处法治社会，当示威行动逾越法律红线，便应当绳之以法。美国国会被暴力冲击，数小时内完成清场和复会。反观2014年台湾所谓的“太阳花学运”，立法机构被占领20多天，行政机构也遭突袭，执法的警察不要说举枪威慑，连最基本的行使公权力驱离都不敢。

非但不设法逼退，还有民进党籍“立委”与示威者互相唱和并提供各种支援。好不容易时任行政机构负责人江宜桦下令驱离占场的抗议者，从警察到行政机构负责人反遭起诉，甚至被控以杀人罪。

其时有意参选民进党党主席的蔡英文，为“太阳花学运”站台并声援称，“如果追求民主是一种罪，我们通通都有罪。”民进党坚称“太阳花学运”是政治事件而非法律事件，在司法层面上下其手，上台后对当年相关涉案者主动撤告，反倒让执法者官司缠身。

更荒唐的是，“太阳花学运”涉案者不但毫发无伤，更转身步入政坛青云直上。从“立委”、议员到民进党要职，论功行赏、分毫不差。“学运”头目黄国昌一度担任“时代力量”“立委”，林飞帆毕业后首份工作即为月薪9万元新台币的民进党副秘书长，被讽为“林九万”，如今更传出被点名参选新竹市长。

从为“太阳花学运”大开后门到大搞政治酬庸，显见民进党是背后的政治力量和最大赢家。民进党通过炒作“恐中反中”，致使政治民粹化达到高峰，素日培养的“学运小将”一拥而上，令已正式签订的两岸服务贸易协议无限延宕。

民粹之火也助燃了政党轮替，踩着“太阳花学运”的垫脚石，民进党重回执政，也将一手栽培的盟友送入政坛。民进党食髓知味，又从教育入手，将颇具暴力色彩的“太阳花学运”纳入高中“公民与社会”教材，搭配“学运小将”霸占立法机构的照片，声称“借此表达其对于两岸服贸协议的要求与主张”。民进党打着所谓民主政治的旗号，鼓吹违法行为合理正当，诱使岛内年轻人有样学样。

照此说来，抗议者都大可冲击立法和行政机构？制定公共政策时“比拳头”比“数人头”更可靠？有台媒痛批，如果打着“反服贸”旗号便可占领立法机构，如今岛内“反莱猪”（含瘦肉精美猪进口）民怨沸腾，是否也可以如法炮制？！

那民进党上台后，为何一改此前“听不到就拍桌子”口径，放言“没有必要就不要常常上街”，为防堵抗议民众如临大敌，在立法和行政机构前布置重重铁丝拒马和强势警力？如此前后不一，不正暴露其为掌权不择手段，为坐稳位子大搞高压专制的本质吗？

将“太阳花学运”作为工具，民进党完成了又一场政治操弄。朝令夕改“发夹弯”，自相矛盾“玩双标”，撕下民进党政治权谋的假面，台湾民众应看清其图利一己之私、放任台湾社会沉沦的祸心。

(责编：艾雯、杨牧)