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给古巴重扣“支恐帽子”　美国遭谴责

2021年01月13日08:51 | 来源：新华网
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美国国务院11日宣布把古巴重新列入“支持恐怖主义国家”名单，招致古巴和美国国内部分议员谴责。

美国务卿迈克·蓬佩奥在一份声明中称，古巴政府庇护美国逃犯和哥伦比亚反叛分子，支持委内瑞拉马杜罗政权，“一再为国际恐怖主义行径提供支持”。

古巴被列入“支恐国家”名单，意味着美国将停止经济援助，禁止武器出口，管制军民两用设备出口，制裁与古巴从事特定贸易的个人和国家，反对世界银行和国际货币基金组织向古巴提供贷款。

按照路透社说法，美方此举象征意味大于实际影响，因为上述限制措施中不少已经施行数十年。特朗普担任总统以来，一些措施甚至收得更紧。

分析人士说，特朗普政府在卸任前不到10天“拉黑”古巴，显然是为接任者拜登制造难题。拜登竞选时承诺，上台后会回归奥巴马政府对古巴的接触政策。他当时说，特朗普政府对古巴的政策“给古巴民众带来伤害，无法促进民主和人权”。

一名不愿公开姓名的知情人士说，特朗普政府“拉黑”古巴经过历时数月的法律审核，如果拜登上台后想把古巴移出“支恐国家”名单，需要再走繁复的法律程序。

拜登的助手说，特朗普政府在卸任前对伊朗、委内瑞拉、古巴等国接连追加制裁，意在给拜登“使绊子、戴手铐”，增加他推翻特朗普时期对外政策的难度。

一名不愿公开姓名的助手告诉路透社：“我们注意到这些最后一刻使出的花招，拜登的过渡团队正在逐一评估。”

美国民主党参议员帕特里克·莱希批评说，把古巴拉回“支恐国家”名单，是“赤裸裸的政治化”行为，“美国国内恐怖主义对美国人构成的威胁（可比这）大得多”。

古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯当天晚些时候在社交媒体推特上谴责美方最新举动。他说：“美国把古巴列为‘支恐国家’，是伪善和具有讽刺意味的行为，我们对此表示谴责。”

美国1982年以支援拉丁美洲地区反叛分子为由把古巴列入“支恐国家”名单。2015年，随着美古关系改善，时任奥巴马政府把古巴移出这份名单，美方陆续放松对古巴经济、旅行和贸易限制，重开驻古巴大使馆，但并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国收紧对古政策。2019年以来，美国不断升级对古制裁措施。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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