美国金融服务机构11日发布的一项调查结果显示，不到四成美国成年人有能力拿出1000美元救急，例如应对车辆修理、紧急就医等。

美国哥伦比亚广播公司报道，美国金融服务网站银率网（Bankrate.com）去年12月中旬在全美范围内调查1000多名成年人，本月11日发布的调查结果显示，调查对象中，仅39%有能力支付1000美元紧急支出，18%需用信用卡支付，12%需向家人或朋友借钱，8%需申请个人贷款。

调查对象中，14%预计今年个人财务状况将更糟糕，40%认为与过去持平，44%预计将好转。

这项调查还发现，年龄在24岁至39岁的“千禧一代”调查对象中，不到三分之一有能力支付1000美元紧急支出，而第二次世界大战之后出生的“婴儿潮”一代以及上世纪60年代中期至70年代末出生的“X一代”中这一比例均为近50%。

哥伦比亚广播公司报道，新冠疫情下的居家隔离措施使失业人数和倒闭企业数不断攀升，许多美国人不得不依靠微薄的储蓄维持生计。银率网首席金融分析师格雷格·麦克布赖德在一份声明中说，新冠疫情使美国人原本就岌岌可危的紧急储蓄情况更加恶化。（王逸君）【新华社微特稿】

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