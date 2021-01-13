英国与欧盟元旦开始执行英欧未来关系协议。依据这份协议，荷兰海关已没收多名英国人携带的三明治等食品。

英国《卫报》11日报道，荷兰广播电视公司电视台上周播放的画面显示，在荷兰西南部港口荷兰角渡轮码头，多名来自英国的汽车司机乘坐渡轮抵达荷兰后，因被海关没收食品而满脸惊讶。荷兰海关人员戴着口罩向他们解释，英国本月1日彻底“脱欧”后，“你们不再获准将肉、水果、蔬菜以及鱼之类的食物带到欧洲”。

视频显示，一名面露困惑的司机拿着几个用锡纸包裹的三明治询问能否交出三明治里的肉、留下面包，一名海关官员答道：“不行，得全部没收。欢迎‘脱欧’，先生，对不起。”

不过，按照法新社说法，这些人被没收食物并不冤枉。英国政府上月以火腿三明治和奶酪三明治为例，告诉民众英国彻底“脱欧”后这类食物无法进入欧洲大陆。

依据英欧未来关系协议，产品中如果含有肉、奶酪之类的动物来源类成分，将不能进入欧盟，以免传播疾病。个人自用的物品也在被禁之列。英国环境、食品与农村事务部因此建议旅客在边境或进入边境前“使用、吃掉或丢弃”违禁物品。荷兰海关也在口岸张贴查获的食品照片，比如早餐麦片和橙子，提醒来自英国的旅客“做好准备，以免浪费食品”。（王鑫方）【新华社微特稿】

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