本报驻韩国记者 马 菲

韩国统计厅近日发布的数据显示，韩国街头便利店数量近年来呈迅猛增长趋势。2019年韩国特许经营加盟店的数量为21.6万家，其中便利店数量居于首位，达到4.1万家。便利店从业人员为19.3万人，每家便利店的年平均销售额约为5.5亿韩元（1美元约合1093韩元）。另据韩国便利店业界统计，截至2020年底，韩国国内排名前五名的品牌便利店数量已超过4.8万家。

便利店已逐渐成为韩国人生活中不可或缺的综合服务平台。目前，韩国便利店的功能包括暂存快递、邮寄包裹、代洗衣服、充电服务、交水电费等。疫情防控期间，便利店网络订单大增，人们对配送时效的要求也大幅提升，各大便利店相继推出承诺“30分钟送达”的配送服务。同时，为缓解配送人力不足的问题，不少便利店推出了民众也能参与的徒步配送业务。

便利店的爆发式增长与韩国社会结构变化密切相关。随着生育率和结婚率的降低，韩国家庭规模不断缩小，“一人户”“两人户”成为常见的家庭类型。2019年，单身家庭在韩国所有家庭中所占比重已达39.2%。家庭规模的缩小和人口老龄化发展趋势，导致消费者前往大型超市集中采购的需求降低，而位于居所附近的便利店更加符合消费者少量、多次购买的习惯。近10年来，韩国便利店的数量年均增速超过10%。业界预计，韩国便利店市场的增长势头仍将持续一段时间。

不过，日益密集的便利店在给韩国人生活带来便利的同时，也出现了店铺利润率下滑、行业间恶性竞争等一系列问题。韩国政府曾于2012年出台规定，禁止在250米以内重复开设同一品牌的便利店。2018年，韩国6个便利店品牌签订自律公约，如果附近50至100米以内已设有便利店，就不再开设新店，以此提升店铺的使用率，避免不必要的浪费。

（本报首尔1月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 16 版）

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