据新华社雅加达1月12日电 印度尼西亚军方12日确认，印尼搜救人员当天下午打捞起日前失事的印尼苏拉维加亚航空公司客机一个黑匣子“飞行数据记录仪”，另一个黑匣子“驾驶舱话音记录仪”的位置也已锁定。

印尼国民军司令哈迪在雅加达举行的新闻发布会上说，印尼海军潜水员在雅加达西北部拉基岛附近海域打捞起“飞行数据记录仪”，将交给印尼国家交通安全委员会进行检查。哈迪说，通过水下定位信标，“驾驶舱话音记录仪”的位置也已锁定，很快会打捞出水。

据当地媒体报道，“飞行数据记录仪”当天14时许被打捞出水，外观完整。

印尼国家交通安全委员会主席贾约诺说，下载“飞行数据记录仪”全部数据需要2至5天时间，委员会将对数据进行分析。他说，在获得全部数据前无法判定飞机失事原因。

印尼苏拉维加亚航空公司一架载有62人的波音737—500客机9日下午失事，坠毁在雅加达千岛群岛区域海域。苏拉维加亚航空公司总部位于雅加达，主要营运印尼国内航线及少量国际航线。

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 16 版）

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