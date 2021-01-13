新华社雅加达1月11日电 （记者余谦梁、郑世波）印度尼西亚药品食品监督管理局11日宣布，给予中国科兴公司研发的克尔来福新冠疫苗紧急使用许可。

印尼药品食品监督管理局局长彭妮·卢基托当天在新闻发布会上说，这款疫苗已在印尼万隆市完成了Ⅲ期临床试验，有效性高于世界卫生组织规定的50%门槛。根据这一结果，并参考科兴疫苗在巴西和土耳其的临床试验，印尼食品药品监督管理局决定给予其紧急使用许可，这也是印尼首次给予新冠疫苗使用许可。

印尼总统佐科上周宣布该国将从本周起给国民接种新冠疫苗。他1月7日在个人社交账号上说，如果接种疫苗的相关手续获批，政府将分阶段为全民免费接种疫苗。

印尼新冠肺炎疫情不断蔓延，新增确诊病例居高不下。印尼国家抗灾署11日发布的疫情数据显示，该国过去24小时新增确诊8692例，连续6天高于8000例，累计确诊836718例；累计死亡24343例；累计治愈688739例。

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 16 版）

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