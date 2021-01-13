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希腊加快数字化发展步伐

本报驻意大利记者  韩  硕
2021年01月13日06:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，希腊发布《2020—2025年数字化转型白皮书》，规划未来数字化发展战略，明确政府各机构的数字化职责，着力推动司法、卫生、经济、教育等关键领域向数字化转型。白皮书列出400多个国家和地方层面的重点项目，涉及金额达60亿欧元。

　　2020年初，希腊政府启动一站式服务平台，旨在简化政府和公共机构的复杂行政手续。目前，该平台已从电脑端逐步迁移至手机等移动客户端，可向国民提供包括新冠疫苗接种预约在内的近千项服务。“这是希腊政府数字化转型的重要一环。公民只需凭借随身携带的电子文件，即可办理从登录授权到登记契据等一系列手续，随时随地与政府互动。”希腊总理米佐塔基斯表示，国家经济转型十分必要和迫切，数字化发展是目前优先事项之一。

　　去年7月，希腊数字政策部部长皮埃拉卡基斯公布了推动政府数字化的7项政策措施，包括线上开具医疗处方、简化公民证件办理、推出数百个公民在线教育项目、免费向民众和企业开放政府公共数据等。数据显示，迄今政府门户网站浏览量已超过700万次，往来电子邮件逾77万封，开具医生处方660余万张。

　　为促进数字化发展，希腊政府进一步在人才引进与法制建设领域作出努力。针对高素质专业人才流失现象，希腊政府宣布，将为2021年移居希腊的“数字移民”提供前7年减税50%的优惠政策，并承诺通过加强电信基础设施建设，为“数字移民”提供技术支持。针对数字发展和治理中的安全问题，希腊政府去年9月颁布《数字治理和电子通信法》，促进全体国民平等享有数字服务并加强个人隐私保护，为数字化发展提供法律保障。

　　希腊政府的各项举措对吸引国际企业投资起到积极作用。微软、亚马逊、思科等国际知名企业相继宣布，将在希腊加大数字化建设投入力度，建立数字化科创中心。辉瑞制药近日宣布，将在希腊第二大城市塞萨洛尼基建立数字创新中心，建成后将新增至少600个就业岗位并雇用约200名人工智能、大数据和数据分析领域的科研人员。

　　（本报罗马1月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年01月13日 16 版）
(责编：白宇)

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