本报驻墨西哥记者 刘旭霞 本报驻巴西记者 张远南

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疫情防控期间，拉美国家努力在加强防疫和发展经济之间采取平衡措施，多国就业市场近期开始显露缓慢复苏迹象。专家认为，新的一年里，拉美国家经济指标将逐步筑底企稳，就业市场有望继续回暖向好。

受益于拉美国家积极推动复工复产及出台各类稳就业、保民生政策措施，巴西、墨西哥、阿根廷、厄瓜多尔等国家的经济指标相继出现回暖迹象，新增就业人数稳步增加，地区失业问题有所缓解。

有分析认为，拉美地区实现就业复苏的根本在于发展经济，同时对可容纳更多就业人口的中小企业加大扶持力度，扩大生产性投资，努力克服经济结构性问题和疫情影响。

多国就业指标有所改善

48岁的丹妮斯·帕切科在失业近一年后找到了工作。近日，她登录巴西里约州超市协会发布的招聘平台，顺利通过面试成为一名超市售货员。协会负责人凯伊拉·普拉特斯称，这一平台设法将雇主和寻求工作机会的人联系起来，疫情防控以来已经提供了超过2000个工作岗位。

去年下半年以来，巴西经济开始反弹，第三季度国内生产总值（GDP）环比增长7.7%，12月服务业采购经理人指数升至51.1。在这一背景下，巴西劳动力市场逐步复苏，就业人数开始出现增长。

“经济活动和就业最糟糕的时刻已经过去。”阿根廷圣马丁国立大学工作发展培训和研究中心主任马蒂亚斯·麦托表示。根据阿根廷国家统计局发布的最新数据，去年第三季度阿根廷GDP环比增长12.8%，失业率下降1.4个百分点至11.7%。

墨西哥国家地理统计局数据显示，墨西哥经济在2020年7月至9月之间实现了12%的环比增幅，失业率从6月最高点的5.35%逐渐下降，到11月降至4.5%。墨西哥社会保障局报告称，去年11月新增就业岗位多达14.8万个。

厄瓜多尔国家统计局数据表明，该国失业率从2020年6月的13.3%下降至当前的6.6%，失业人口从约100万减少到50万。哥伦比亚去年10月失业率也较2020年最高点下降了近7个百分点。智利在2020年8至10月期间共创造了59.4万个工作岗位。

扩大就业举措初显成效

“就业对于减少贫困和缓解不平等现象至关重要，我们必须采取措施促进就业增长，摆脱困境。”国际劳工组织拉美地区负责人维尼修斯·皮涅罗说。为拉动就业、提振经济，拉美国家出台多项举措，包括扩大基础设施建设、加大贷款发放力度、推出社会福利计划、支持中小企业发展、强化远程培训等。

墨西哥政府不断加大铁路、城际列车、发电厂、生态公园等基础设施建设，发布多项福利计划、发放小额信贷，为墨西哥家庭提供就业保障。“青年建设未来”计划旨在帮助18岁至29岁间的无业青年，通过加入相关培训机构、工厂或企业，获得技能培训和就业机会，在为期一年的培训期间每月还可获得3748墨西哥比索（1美元约合20比索）的资金支持和医疗保险，今年这一数额还将提高至4308比索。截至目前，已有超过100万青年人受益。

去年9月，智利政府宣布一项20亿美元的就业补贴计划，为商业、旅游业、运输业和建筑业等受疫情影响严重的行业提供工资补贴，超过百万人直接受益。智利还对私人投资提供更大政策支持，简化130个私人投资项目许可，扩大特许经营范围，预计将创造12万个直接就业机会。2020年至2022年间，智利计划投入340亿美元，用于新建公路、港口、机场、文体中心等，完善城市基础设施和提高数字化水平，预计将创造25万个就业岗位。智利还出台《就业保护法》以保障劳动者的岗位和基本收入，保护中小企业，降低失业率。

巴西政府去年4月出台临时举措，允许企业按比例削减员工工作时长和薪水，并可暂停雇用合同6个月。政府还向中小企业提供救助贷款，用于支付企业员工不超过两倍于最低工资的薪水，在减少失业的同时避免企业破产。

厄瓜多尔政府着力降低私营部门雇用劳动力的成本，通过去年6月出台的“人道主义法”，订立劳动关系更灵活的特殊紧急合同。厄瓜多尔劳动部介绍，新规出台后，去年6月到10月新增了3.8万个就业岗位。

日前，拉美开发银行与国际劳工组织签署谅解备忘录，共同实施计划提升该地区就业率。拉美开发银行行长路易斯·乌加特表示，将努力继续提高工人技能水平和企业生产力，促进中小微企业发展，加强劳动正规化并提高生产率，帮助解决地区经济结构性问题。

真正复苏仍需更多支撑

国际劳工组织指出，拉美国家需要实施积极财政政策刺激就业，扩大投资劳动密集型项目，注重环境可持续发展，扩大产能，提高竞争力，地区国家应为中小企业提供更长期限和更低成本的融资。拉美国家必须为未来的产业做准备，在鼓励青年人就业方面，实施资金补贴、职业培训计划和提升数字技术技能。

墨西哥工业发展和经济增长研究院报告称，拉美国家需要持续增加生产性投资和公共投资，为私人和外国投资提振信心，在增加就业和经济发展之间形成良性循环。

拉加经委会和国际劳工组织指出，地区国家应为中小企业提供更长期限和更低成本的资金支持，通过提供资金补贴、发布职业培训计划、使用数字技术等方式，帮助青年人就业。

数据显示，非正规就业人口占拉美经济活动总人口的一半左右，复工复产后，拉美国家的非正规就业获得较大程度复苏。例如，智利去年8月至10月间创造的工作岗位中，68%属于非正规工作。智利大学商学院宏观经济学教授阿拉尔孔表示，非正规工作具有不稳定和低质量的特点，需要进一步引导和推动产业结构改革和升级。

拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，未来拉美地区能创造更多就业的行业主要集中在新能源、电气化公共交通、数字化通信、生物医药研发和循环经济等领域。巴尔塞纳说，拉美地区在转向发展低碳经济过程中有望未来10年内创造700万个就业机会。

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示，拉美国家稳就业政策在短期内取得一定成效，但受制于各种因素，地区国家进一步实施宏观经济政策的空间普遍有限，就业市场想要实现真正复苏仍需更多支撑。“就业市场的表现与经济走向息息相关，解决就业问题的根本是发展经济。”

（本报墨西哥城、里约热内卢1月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 16 版）

(责编：白宇)