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上合组织将举行系列活动推动人文交流合作

2021年01月13日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月12日电  （记者曲颂）塔吉克斯坦驻华大使萨义德佐达12日在北京表示，作为上海合作组织现任轮值主席国，塔吉克斯坦将履行好主席国任务，以今年“上合组织文化年”为契机，在首都杜尚别举办一系列人文交流活动，深化上合组织框架下教科文卫等领域合作。

　　萨义德佐达在当日上合组织秘书处举行的新闻发布会上介绍说，今年将举办的人文交流活动包括上合组织妇女论坛、上合组织—2021杜尚别马拉松等。塔方还计划在上合组织框架内举行首次工业和能源部长会议及以数字经济、电子商务和创新为主题的圆桌会议，并就过境运输、粮食安全、水资源等议题进行讨论。

　　“塔方将与上合组织各成员国一道，优先推进今年元首理事会会议文件草案筹备工作。”萨义德佐达说。

　　当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。萨义德佐达说，塔方呼吁上合组织成员共同抗击疫情，分享疫情防治经验，落实上合组织在医疗卫生方面开展的重要项目，寻找新的合作形式，减轻疫情对社会经济发展造成的影响。

　　今年是上合组织成立20周年。他说，塔吉克斯坦将继续秉持“上海精神”，保证安全和经济等传统领域合作优势，增强组织内部凝聚力，推动上合组织在全球治理体系中发挥更大作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月13日 03 版）
(责编：白宇)

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