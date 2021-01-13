本报驻泰国记者 赵益普

柬埔寨班迭棉吉省奥甘臣村里，随着钻井机内的水柱向上喷涌，抽出的水很快由浑浊变清澈，现场的村民和中企工作人员欢呼起来。日前，中国援建柬埔寨乡村供水项目第二期工程在奥甘臣村钻井取水成功。第一次见到水井抽水的孩子们手舞足蹈，在湿漉漉的地面上高兴地跑来跑去。

奥甘臣村地质条件复杂，之前村民曾尝试打井，却总不出水。旱季一来，村民们需要骑车从15公里外取水，或者花钱买水。中国打井队经过4次钻探，终于成功找到井深和出水量均达标的地下水。

柬埔寨有部分农村社区长期缺乏基本的清洁水供应。2017年，中国援柬乡村供水项目正式启动，第一期于2018年结束。目前正在建设中的项目第二期工程，由中国江西国际经济技术合作有限公司（简称“江西国际”）总承包建设，计划在柬埔寨10个省份的乡村地区新建近千口水井和50多个社区池塘。

“截至去年12月底，项目工期过半，深水井工程已完工90%，社区池塘工程已完工74%，施工总体进度达83%。”江西国际驻柬埔寨代表蒲政宇说，项目预计于今年11月竣工。届时，将为柬埔寨乡村近百万民众的日常生活生产、农业灌溉、牲畜养殖提供清洁卫生的水资源。目前，完工、检验合格的水井和池塘已逐步交付当地政府。

在班迭棉吉省班臣村，第940号水井靠近村民通宋的家。去年施工期间，通宋经常自发为打井队送水送餐，“村里条件艰苦，中国打井队克服困难帮助我们找水打井，让我们感动。”新水井抽出的水清澈甘甜，为村民农耕和生活带来了极大便利。

项目方在施工现场采取了严格的防疫措施，稳步推进各工区水井、池塘的施工进度，还向柬埔寨政府捐赠了口罩、测温仪、消毒液等防护物资。柬埔寨农村发展部大臣乌拉本在视察施工现场时表示，中国援柬乡村供水项目直接惠及柬埔寨广大乡村百姓，“相信柬中合作会继续结出硕果”。班迭棉吉省农村发展厅项目主任乔蔡说：“感谢中方的大力支持。柬埔寨政府希望用几年时间解决乡村缺水问题，让村民用上干净水。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 03 版）

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