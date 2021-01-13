在西班牙瓜达拉哈拉市的一处海外仓内，工作人员正在分拣商品。

新华社记者 孟鼎博摄

中国海关总署最新数据显示，2020年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票，同比增长63.3%。随着跨境电商迅速发展，中国企业加快搭建包括海外仓在内的跨境物流体系。目前海外仓数量已超过1800个，成为支撑跨境电商发展、拓展国际市场的新型外贸基础设施。

跨境物流对接本土配送

近日发布的《跨境电商蓝皮书：中国跨境电商发展报告（2020）》指出，中国跨境电商市场规模2020年有望达到2800亿元人民币，继续实现跳跃式增长。跨境电商的迅速发展，催生跨境物流的多样化发展需求。海外仓不仅是跨境电商和跨境物流的产物，更是跨境电商时代物流业的大趋势。

2012年，看到跨境电商物流商机，长期从事物流行业的中国商人欧阳可与英国伙伴莫菲在深圳成立了皇家物流有限公司，向全球发货。自2014年4月在英国开设第一家海外仓至今，该公司已在欧洲、亚洲、美洲等地区的几十个国家建立海外仓。

“从中国发货到英国，如果使用传统物流方式，通常需要一个月左右时间运抵目的地。如今通过中国企业设立的海外仓，英国消费者可在两天内收到中国商品。海外仓形式增强了中国物流配送优势。”在莫菲看来，除了时效优势外，海外仓的批量进口可以节省高价值产品的增值税和进口关税，还有助于客户办理退货。在电商激烈竞争的背景下，有退货保障无疑能为卖家树立更好的品牌形象。

“疫情防控期间，海外仓优势凸显，因为有较充足的提前备货，当地物流能更快进行配送。”欧阳可说，中国电商可在线上传订单，与当地英文系统无缝对接。借助海外仓，从采购、出口退税、代理进口报关、海外仓储，到最终整合本地物流发货，一整套国际物流方案让跨境购物更有效率。他认为，海外仓致力于降低成本、提高配送效率、提供一站式解决方案，有助于解决中国产品在海外市场“最后一公里”配送问题。

优化海外消费者购物体验

考虑到疫情防控期间需要多“囤菜”少出门，住在西班牙马德里市郊的家庭主妇莱蒂西娅，不久前计划购置一台双开门冰箱。经过对比，她发现当地商场里的冰箱价格不菲，送货上门还要额外支付一笔运费。而在一家中国跨境电商平台上，一款双开门冰箱仅售399欧元，且免费送货，莱蒂西娅觉得很合适。下单后的第二天，冰箱就送到了家门口，莱蒂西娅惊喜不已。

该电商海外仓西班牙站供应链负责人周燕介绍，他们在西班牙拥有两个官方海外仓，另有超过10个第三方合作海外仓，货品实现西班牙、法国和波兰等地“3日达”，泛欧地区“7日达”。基于海外仓，商品退货、维修等售后服务也由本地承接，优化了本地消费者的购物体验。

来赞达是东南亚地区最大的在线购物网站之一，2020年3月在印尼新增了海外仓服务。喜欢在线购物的印尼姑娘拉德娜说：“网购商品质量和价格都不错，最重要的是送货快。”

在广州速贸天下科技有限公司日本海外仓网站上，一名顾客在购买无线耳机后评价物流服务时留言：“发货及时，到货很快，包装很好。”该公司创始人林雅志表示，2020年上半年，其日本海外仓销量增长了一倍以上，目前，防疫用品成为最畅销产品。

提升外贸企业竞争力

海外仓的设立，直接拉近了中国卖家与国外客户的距离，推动中国商品海外营销，有效提升中国制造的全球竞争力。

以简诺电动平衡车海外销售为例。自2019年6月西班牙海外仓启用以来，该产品的整体备货成本下降15%，单个货品物流成本下降约20%，配送周期由跨境发货45天送达缩短至现在西班牙本地24小时送达，泛欧地区5至7天送达，经销商业绩也增长了3倍以上。

总部位于宁波的遨森电商，主营室内居家、户外藤编、运动健身、婴童用品、宠物用品等产品。依托“跨境电商+海外仓”模式，仅去年前三季度，就实现净利润2.486亿元，同比增长1936.4%。

“传统上，跨境电商根据订单单包跨境发货，海外仓则搭建了一个本地供应的闭环。”周燕说，当前形势下，海外仓在稳定畅通产业链供应链方面积极发挥了调节作用。此外，一些中国电商通过搭建海外仓，帮助所在国家的中小电商加快发展。

如今，海外仓成为跨境电商发展的重要环节和服务支撑。未来，海外仓将在信息化建设、智能化发展、多元化服务、本地化经营等方面深入探索，助力中国产品更好走向全球市场。

（本报北京、马德里、雅加达、东京1月12日电 记者苑基荣、强薇、姜波、徐伟、刘军国）

《 人民日报 》（ 2021年01月13日 03 版）

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