新华社北京1月12日电 题：论美国“灯塔”的倒掉

新华社记者吴黎明

听说，自诩为西方民主标杆的美国“灯塔”倒掉了。听说而已，我没有亲见，但前几日全世界都通过视频直播看到“灯塔”的象征——国会山“沦陷”的惊悚画面：支持特朗普的“勤王军”攻陷国会山，议员们纷纷避逃，多人伤亡……

据说，上一次国会山沦陷，尚是1814年英美战争时期。时隔200多年后和平时期的这次“沦陷”，旨在以暴力手段阻止权力的有序过渡，动摇了“美式民主”的根基，让粉墨经年的“美式民主”跌下了神坛。西班牙《世界报》说，这就是美国民主“死亡的方式”；美国《纽约时报》承认，“这是对美国民主灯塔形象的一记重击”。难怪，英、法、德、加等诸多西方国家和美国本国的政客们痛心疾首，称之为“耻辱”。美国前总统奥巴马说，这是“无比蒙羞和耻辱的时刻”；另一位前总统卡特指出，这是“国家悲剧”。

西方政治家们为何如此捶胸顿足？原因很简单，“美式民主”是西方所谓民主政治的标杆，所谓美国“灯塔”是西方世界的“主心骨”。自冷战以来，西方世界通过报刊、书籍、好莱坞大片大讲“美国梦”与“美国故事”，向全世界推销美式民主与价值观，国会山、自由女神像总是以标杆形象出现。美国长期自诩为“山巅之城”和“世界灯塔”，美国人是“上帝的选民”，总是站在所谓的“道德高地”上，指点甚至插手其他国家的“民主与自由”。以至于，“历史终结论”在冷战终结之后甚嚣尘上，“山巅之国”风头无二。而今，发生在美国政治最高殿堂的一幕幕血腥场面，撕掉了“美式民主”的“画皮”，无论如何苦心包装都遮掩不住。美式政治不仅是“纸牌屋”，还趋向“颜色革命”化。血腥骚乱与街头暴力，往常多见于美国在海外不遗余力推行“颜色革命”的地方，如今却在“灯塔”的中心上演。正如俄罗斯驻联合国副代表波利扬斯基所言，“华盛顿出现了非常有（乌克兰）独立广场风格的画面”。美国《外交政策》称，“美国已经变成了美国领导人经常谴责的样子”，真是莫大的讽刺。

冰冻三尺非一日之寒。当今的美国，新冠疫情肆虐与经济衰退、失业率高企、种族矛盾突出等多重危机交织，贫富分化严重，社会撕裂加剧。当前，美国累计新冠确诊病例已超2200万例，累计死亡病例超过37万例。美联储报告显示，2020年美国最富的前1%和10%人口分别占全部家庭财富的30.5%和69%，而最穷的50%人口仅占全部家庭财富的1.9%，且这种差距呈加速拉大趋势。

去年以来，疫情中的游行队伍、城市骚乱和打砸抢烧成为美国街头的“风景线”，“黑人的命也是命”成为最具知名度的口号之一。许多专家认为，美国的民主制度变成少数精英裹挟民意以实现自身利益最大化的游戏。在此过程中，美式民主不仅未能有效保障社会公平正义，反而在相当程度上加剧了社会的不平等甚至两极分化。正因为如此，如今的美国在其盟友眼中已变成了一个“失败国家”。“历史终结论”缔造者弗朗西斯·福山都承认“美国正在失败”。一些西方媒体对美国的遭遇充满“同情”，甚至第一次“可怜”美国人，其欧洲盟友对美国的好感度跌至历史最低点。

更不用说美国在对外政策上大失人心的种种“骚操作”了。美国政府秉持“美国优先”，不管国际道义一味追求自身利益最大化，一系列单边主义操作更让其失去了道德制高点。从“退群”成瘾到制裁成瘾，从动不动就打贸易战到“长臂管辖”把他国公司纳入黑名单——美国从来没有解决问题，而是制造更多更棘手的问题。连美国前国家安全顾问博尔顿都指出，特朗普政府“在外交事务上反复无常”“交易般的手法”已经给包括盟友在内的世界造成了“严重混乱”，“这严重削弱美国在世界舞台上的地位也就不足为奇了”。 西班牙《对外政策》指出，国会大厦发生的暴乱向美国和世界证明，“皇帝的新衣已被拆穿，美国已经不能领导世界”。

毫无疑问，国会山“沦陷”是美国民主“至暗时刻”，不仅凸显西式民主的弊端，更表明西式民主已然失灵。这是美国乃至西方政治史上的一大污点。它的影响，还在发酵。据说，新的“勤王”式街头运动已在准备中，华盛顿和国会山依然是其目标。想问，莫非美国的先贤们造国会山的时候，竟没有想到这一“灯塔”终究会被玷污会“坍塌”掉么？

活该！

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