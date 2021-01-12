原标题：海外网评：任期进入倒计时，蓬佩奥还在散播“外交遗毒”

当地时间1月11日，美国国务卿蓬佩奥宣布将古巴重新列入“支持恐怖主义国家”名单，这一举动逆转了2015年奥巴马政府的相关政策，也将使拜登政府改善与古巴关系变得更加困难。中国外交部发言人赵立坚12日在例行记者会上表示，中方坚决反对美国以反恐为名，对古巴进行政治打压和经济制裁。

除了将古巴列入“支持恐怖主义国家名单”之外，1月9日蓬佩奥宣布取消美国官员对台接触的所有限制。美国媒体还援引美国务院不愿透露姓名的外交官员的话称，在1月20日下台前，蓬佩奥还将指控伊朗与基地组织有联系，并考虑继续对伊朗施加更多制裁措施。《华盛顿邮报》将美国国务院的这一系列举动称为“特朗普政府在最后一刻采取的‘闪击行动’”，其根本目的是为了赢得支持这些强硬政策的美国国内政治力量。

毫无疑问，在本届美国政府只剩不到10天任期的时候，急于为自己留下外交“遗产”的美国最高外交官正在陷入一种极其疯狂的状态。但是，这种将个人政治私利置于美国国家利益之上的行为，只会将更多毒素注入本就遍体鳞伤的美国外交中，令美国的外交形象更加支离破碎。

蓬佩奥的“谎言外交”令美国的外交形象大打折扣。对蓬佩奥指责古巴“为恐怖分子提供庇护”，古巴政府予以严正反驳。古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯在社交媒体上谴责美国“虚伪”和“厚颜无耻”的做法，称美国此举为“政治投机主义”。英国智库查塔姆研究所拉美事务资深研究员克里斯托弗·萨巴蒂称，美国的相关指控都是捏造的，“恐怖主义在国际上的定义是对手无寸铁的平民实施暴力行为，目的是恐吓人民，古巴并没有这么做”。《纽约时报》称，蓬佩奥此举不过是“对在11月大选中投票支持特朗普的古巴流亡者社区和其他支持美国制裁古巴的拉丁裔选民的奖励”，根本就是“出于美国国内的政治动机”。显然，对秉持“撒谎、欺骗、偷窃”这一为官之道的蓬佩奥来说，这种外交谎言不过是其国务卿生涯的最新演出。

蓬佩奥散播的“政治病毒”毒化了美国的外交环境。在最需要携手应对新冠病毒这一全人类共同敌人的时候，蓬佩奥们却借疫生非，制造荒谬的“政治病毒”，撕裂国际社会合力抗疫的力量。2020年12月29日，蓬佩奥再度就疫情“甩锅”中国。然而，蓬佩奥们不断老调重弹、传播阴谋论的行为，没能阻止病毒在美国的疯狂传播，导致超2200万美国人感染、超30万人死于新冠肺炎，使美国这个拥有全球最先进、最强大医疗能力的国家最终沦为“抗疫差等生”。世界还不会忘记，在最需要抗疫国际合作的时候，美国单方面宣布退出世界卫生组织，抵制国际抗疫大会，甚至采用“强盗手段”截取盟友的抗疫物资、试图攫取囤积疫苗。鉴于蓬佩奥在制造“政治病毒”过程中扮演的重要角色，美国《华盛顿邮报》在2020年4月就已对其国务卿生涯盖棺定论：“史上最差国务卿”。

蓬佩奥还不断为麦卡锡主义“招魂”，妄图将世界重新拉回“冷战”阴影中。2020年7月23日，蓬佩奥在加州尼克松故乡的尼克松图书馆暨博物馆发表的演讲，暴露了其炮制“铁幕演说”的政治野心。一年多来，蓬佩奥如同行走的复读机一般，每到一地都不忘兜售“中国威胁论”。然而，当今世界早已不是“冷战时代”。无论是美国的欧洲盟友，还是美国意图拉拢的印度、印尼、越南等国，都并不情愿被绑上美国的“战车”。沉溺在“冷战旧梦”中的“蓬佩奥们”，最终遭到了现实痛击。

尽管蓬佩奥急于在美国外交史上留下“遗产”，但他过去几年拙劣的政治表演早已使其外交形象破产。在蓬佩奥的操盘下，美国外交的“道德光环”也消耗殆尽，彻底沦为“大棒外交”“制裁外交”。事实终将证明，蓬佩奥给美国外交留下的“遗毒”，将被扫进历史的垃圾堆。（聂舒翼）

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