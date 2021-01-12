原标题：综述：更多研究发现改写新冠疫情时间线

新华社北京1月12日电 近来，多国对早期新冠疫情又有一些新发现，引发学界对新冠病毒起源和传播的新思考。

意大利米兰大学牵头的一个国际研究团队在《英国皮肤病学杂志》上报告说，他们从该国一名年轻女性皮肤病患者2019年11月10日的活检样本中发现了新冠病毒基因序列。这一结果将意大利“零号病人”出现时间再次提前到2019年11月。意大利首次报告新冠确诊病例是去年1月30日，报告本土病例是去年2月21日。

该研究团队牵头人、来自米兰大学的贾诺蒂向媒体表示，在接下来的研究中，可能还会发现比2019年11月更早的新冠病毒感染样本。他说，研究发现一些感染新冠病毒的病例只表现出皮肤病症状，因此他们想知道在新冠疫情暴发前的皮肤病患者中是否有人已经感染了新冠病毒。

去年12月，米兰大学另一组研究人员在美国《新型传染病杂志》上报告说，他们检测了2019年9月至去年2月期间采集的39份口咽拭子样本，这些样本来自疑似麻疹但最终麻疹检测呈阴性的患者。结果发现，一名居住在意大利米兰周边的4岁男童样本新冠病毒检测呈阳性。

这份口咽拭子样本采集于2019年12月5日，该男童在那之前一段时间没有外出旅行史。研究人员对病毒进行基因测序发现，病毒毒株基因组序列与武汉出现的新冠病毒参考序列100%相同。研究人员认为，这一病例的时间明显早于意大利官方此前公布的该国首个新冠病例确诊时间，推测可能2019年秋末意大利以及其他一些欧洲国家已有新冠病例出现。

去年11月30日，美国疾病控制和预防中心研究人员在《临床传染病》半月刊上报告说，2019年12月一些美国人献血样本中已有新冠病毒抗体存在，这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现，早于美国官方报告首例新冠确诊病例的时间。

在这项研究中，美疾控中心研究人员检测了美国红十字会于2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本，这些样本来自全美9个州的献血者。结果发现，106份血液样本中含有新冠病毒抗体，其中39份样本来自加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州，采集时间为2019年12月13日至12月16日；67份样本来自马萨诸塞州、密歇根州等地，采集时间为2019年12月30日至去年1月17日。

美国报告首例新冠确诊病例是去年1月21日。而新研究推测，可能2019年12月美国一些地方就已经出现个别新冠感染病例，还有一种可能是有一小部分人群此前体内就已存在能与新冠病毒结合的抗体。

不仅在人类身上发现了更早期新冠感染的线索，对废水的研究也显示新冠病毒可能早已存在。新冠病毒的遗传物质可能由感染者排泄物进入废水，基于废水的流行病学研究有助于更好地了解病毒的传播情况。

西班牙去年1月31日报告首例新冠确诊病例，去年2月25日报告首例本土病例，但该国研究人员却在2019年3月12日采集的废水样本中发现了新冠病毒的踪迹。

西班牙巴塞罗那大学去年6月26日发布公报说，该校领导的一个研究小组分析了2018年1月至2019年12月的废水样本，结果发现2019年3月12日采集的废水样本新冠病毒核酸检测呈阳性，不过病毒水平非常低。这意味着新冠病毒可能当时已在巴塞罗那存在，该时间点要比全球报告首例新冠确诊病例的时间提前很多。

除西班牙外，巴西和意大利研究人员也分别在当地报告最早确诊病例之前的废水样本中找到了新冠病毒存在的痕迹。

巴西圣卡塔琳娜联邦大学去年7月2日发表研究报告说，由该校领衔的一个研究小组在圣卡塔琳娜州首府弗洛里亚诺波利斯市2019年11月27日采集的废水样本中检测到了新冠病毒的遗传物质。这比美洲报告首例新冠病例的时间提前了约2个月，比巴西报告首例新冠病例的时间提前了约3个月。

意大利高等卫生研究院去年6月18日发表公报说，新冠病毒可能在2019年12月就已出现在意大利北部地区。公报说，该研究院环境与水质卫生监测等部门专家分析了2019年10月至去年2月间收集的40个城市废水样本，结果在2019年12月18日取样的米兰市和都灵市废水中检测到了新冠病毒的遗传物质。（执笔记者：王钊；参与记者：李洁、赵焱、谭晶晶、陈威华、张家伟、谢宇智）

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