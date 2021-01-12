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外交部：蓬佩奥为散播政治病毒煞费苦心

2021年01月12日21:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京1月12日电 1月12日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

有记者提问：美国国务卿蓬佩奥11日发推特再次攻击说，中国共产党是对联合国的最大威胁。蓬佩奥在推文中还批评中国在世卫组织等国际机构中的做法。中方对此有何评论？

赵立坚表示，蓬佩奥为了散播政治病毒可谓煞费苦心，他罗织谎言、颠倒黑白的能力可谓登峰造极。

赵立坚回应三点。首先，中国始终是世界和平的建设者和国际秩序的维护者。远的不说，习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议期间，宣布一系列重大倡议，包括向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划提供5000万美元支持、设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金、未来5年内将再向联合国妇女署提供1000万美元捐款等。这些措施是中国支持多边主义的扎实行动。

第二，美国才是威胁全球和平与安全、破坏多边合作的最大不稳定因素。美国大搞单边主义，肆意毁约退群，动辄制裁威胁，迄今已经退出十多个国际条约和国际组织。美方单方面宣布安理会恢复对伊朗制裁，并借联合国等平台大肆污蔑别国，遭到国际社会普遍反对。美方行为严重削弱国际社会诸多领域的共同合作，严重破坏现有国际秩序和国际机制，严重损害世界和平、稳定与安全。

第三，蓬佩奥的“谎言外交”再次展现了世界驰名的“美式双标”：凡是对美国没有好处的就“不合则弃”，凡是中国参与的国际合作就“存在问题”，这就是美方的逻辑。历史和现实一再证明，对中国污名化、凡事归咎中国的错误行径绝不会使美国再次伟大，绝不会使美国的单边霸凌合法化，更无益于美国自身的形象和国际信誉。国际社会应该睁大眼睛、明辨是非，不要让一些人的毒液侵蚀国际社会的团结与合作。

(责编：刘洁妍、吴成良)

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