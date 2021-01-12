原标题：接种中国疫苗？“是的，我愿意”

新华社北京1月12日电 新冠疫情暴发以来，中国全力以赴开展疫苗研发，积极推进抗疫国际合作，坚定履行将疫苗作为全球公共产品的承诺。

迄今的临床试验数据显示，中国新冠疫苗具有较好的安全性和有效性。在拉美、非洲、中东、东南亚等地区，从国家政界高层到普通民众，纷纷对中国疫苗报以期待的目光。

▲2020年12月25日，工作人员在国药集团中国生物北京生物制品研究所的新冠病毒灭活疫苗分包装车间内检查产品包装质量。新华社记者 张玉薇 摄

“是的，我愿意”

秘鲁总统弗朗西斯科·萨加斯蒂日前接受秘鲁《商报》采访时，当记者问到是否计划接种即将抵达秘鲁的中国国药疫苗，他回答：“是的，我愿意在必要时接种（中国）疫苗，我没任何问题。中国的疫苗用传统技术研制……其安全性是非常肯定的。”

萨加斯蒂表示，秘鲁政府将向民众介绍疫苗的安全性和接种疫苗的必要性。他还强调，接种疫苗不仅是个人预防措施，也是一种社会责任。

▲图为秘鲁总统弗朗西斯科·萨加斯蒂。（视频截图）

萨加斯蒂1月6日向全国发表电视讲话时宣布，秘鲁已与中国国药集团达成购买该集团研发的新冠灭活疫苗协议，首批100万剂疫苗将于1月底抵达秘鲁。

印度洋群岛国家塞舌尔在疫情期间曾接受中国提供的多批抗疫物资。日前，塞舌尔总统拉姆卡拉旺在首都维多利亚会见对塞舌尔进行正式访问的国务委员兼外长王毅时，曾表达了“我本人愿带头接种中国疫苗”的意愿。10日，他就接种了中国国药疫苗，用实际行动证明了他对中国疫苗的信心。

▲2021年1月10日，塞舌尔总统拉姆卡拉旺在位于塞首都维多利亚的一个疫苗接种点接种新冠肺炎疫苗。新华社发（塞舌尔《民族报》供图）

同一天，约旦卫生大臣纳齐尔·奥贝达特公开表示，约旦首相贝希尔·哈苏奈和多名大臣都已接种中国国药新冠疫苗。

此外，早在去年9月26日，巴林王储兼首相萨勒曼就作为志愿者，接种了处于三期试验阶段的中国国药新冠疫苗。

▲图右为巴林王储萨勒曼（2020年1月2日拍摄）。新华社/巴林通讯社

中国疫苗——全球公共产品

中方一直坚定承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，以公平合理价格向世界供应，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。

言出必行。中国同世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟一直保持着密切沟通协调，已加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，还加入了世卫组织发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议。

▲2021年1月6日，工作人员在科兴中维新冠疫苗包装车间内工作。新华社记者 张玉薇 摄

中国研发的新冠疫苗已在埃及和印度尼西亚获得正式批准使用。此前，阿联酋、巴林分别按照世卫组织相关技术标准，审核批准了这一疫苗正式注册上市。

此外，巴西、泰国、乌克兰等多个国家和地区宣布向中国订购新冠疫苗。

如今，第二波疫情在全球蔓延，人类生命健康仍面临重大挑战。中国秉持人类健康命运共同体的理念，愿继续同各方一道，推动全球疫苗公平分配，携手助力全球团结抗击疫情，保护世界各国人民的生命安全和身体健康。（记者：马晓燕、金正、张国英、陈瑶、程帅朋；视频剪辑：孙硕、陈瑶；编辑：王丰丰、程大雨）

(责编：刘洁妍、杨牧)