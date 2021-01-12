原标题：东京奥组委：东京2032和东京2024都是假新闻

新华社东京1月12日电（记者王子江）东京奥组委首席执行官武藤敏郎12日在这里表示，关于东京奥运会取消或者推迟到2024年甚至2032年的消息都是假新闻。

日本八卦娱乐刊物《周刊实话》早些时候爆料，说东京奥运会将被取消，转而放到2032年举行。另外还有媒体报道，东京奥运会将被放到2024年举行，巴黎和洛杉矶奥运会也各自推迟四年，分别在2028年和2032年举行。

武藤敏郎在当天奥组委总部举行的新年致辞中表示：“类似的报道一出现，只会增添很多人的焦虑。我想说的是，我们从来就没有做过这样的考虑，这些报道都是错误的。”

东京奥组委主席森喜朗在当天的讲话中也承诺，东京奥运会和残奥会将在今年夏天如期举行。他说：“春天总是要来的，漫长的黑夜过去必定是黎明。相信这一点，给人们带来快乐和希望，我们将始终竭尽全力。”

这位日本前首相还说：“如果我们有一些迟疑，或者有一点退缩，或者哪怕有一点不知所措，一切都会受到影响。我们必须按照计划推进，没有任何其他的替代方案。”

这是东京奥组委高层官员近三个星期内首次发表公开谈话。这段时间日本疫情不断恶化，东京都和附近三个县都再次进入了紧急状态。日本民众对奥运会的信心出现动摇，共同社进行的最新民意调查表明，超过80%的日本民众希望奥运会被推迟或者取消。

武藤敏郎在当天的讲话中还说，共同社的调查结果与一个月前的结果并没有太大的变化，因为一个月之前，支持奥运会取消的比例为30%，现在是35%，只不过希望奥运会再次推迟的比例有了很大的提高。

他说：“这说明大家仍然希望奥运会在东京举行。”

(责编：刘洁妍、杨牧)