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王毅国务委员访问缅甸政治共识和具体成果

2021年01月12日18:27 | 来源：新华网
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　　新华社内比都1月12日电（记者车宏亮 张东强）1月11日至12日，国务委员兼外长王毅访问缅甸，双方就中缅关系未来发展达成多项政治共识：

　　一是继续全面落实习近平主席访缅成果，统筹推进各领域交往合作，推动构建命运共同体不断走向深入。在习近平主席同缅甸领导人宣布构建中缅命运共同体一周年之际，双方已就《构建中缅命运共同体行动计划》文本达成原则一致，将适时尽快签署。

　　二是加强抗疫合作，深化联防联控，完善必要人员往来“快捷通道”和货物运输“绿色通道”。中方将继续根据缅方需要提供抗疫物资，决定向缅无偿提供一批新冠疫苗，并继续商谈疫苗合作。

　　三是深化两国发展战略对接，高质量共建中缅经济走廊，加快推进皎漂经济特区、仰光新城、边境经济合作区等三端支撑项目和互联互通合作。中方愿结合相关项目合作，积极考虑向缅方提供优惠贷款等融资支持，愿就延长G20缓债倡议安排同缅方保持沟通。

　　四是实施好中缅经贸合作发展五年规划，进一步提升双边贸易规模和质量。

　　五是密切人文交流，增进两国民众相互了解和友好感情。考虑到疫情等因素影响，双方将把中缅建交70周年庆祝活动和中缅文化旅游年活动延至2021年。

　　六是中方欢迎缅方接任中国－东盟关系协调国，愿同缅方共同推动中国－东盟关系定位升级，构建中国－东盟蓝色经济伙伴关系，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效。

　　七是以今年澜湄合作五周年为契机进一步深化合作，发挥好共同主席国作用，夯实水资源合作，做好澜湄合作同“陆海新通道”对接。

　　八是支持《全球数据安全倡议》，共同推动构建中国－东盟网络安全共同体。

　　九是继续坚持中缅共同倡导和践行的和平共处五项原则，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，共同维护双方的正当权益和国家民族尊严。

　　十是中方重申将坚定奉行对缅友好政策，支持缅方推进大选后政治议程，支持缅新政府施政。

　　十一是中方支持缅方继续秉持“彬龙精神”推进国内民族和解，愿同缅方携手打击跨境赌博、网络诈骗等犯罪活动，共同维护边境地区和平稳定。

　　十二是中方支持缅方妥善应对若开邦问题，支持缅孟加强对话，尽早启动首批避乱民众遣返。

　　此访期间，双方还签署或宣布了八项具体成果：一是签署《中缅经贸合作发展五年规划》。二是签署《中华人民共和国政府与缅甸联邦共和国政府经济技术合作协定》。三是启动中国援缅疾控中心建设。四是中方宣布将向缅方提供一批抗疫物资。五是中方宣布向缅甸和平进程提供年度援助。六是签署《中缅铁路曼德勒－皎漂段可行性研究谅解备忘录》。七是签署援缅甸克钦邦流离失所者重新安置项目交接文件。八是宣布中方援缅滚弄大桥开工建设。

(责编：岳弘彬)

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