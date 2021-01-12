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联合国秘书长呼吁保护生物多样性、加强气候行动

2021年01月12日17:02 | 来源：新华网
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新华社联合国1月11日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯在11日举行的“一个星球”峰会上，呼吁国际社会努力保护生物多样性，加强气候行动。

古特雷斯说，从新冠疫情中恢复的过程为世界提供了一个“改变前进方向的机会，以使人类走上一条与大自然不相冲突的道路”。

他指出，人类在不断污染空气、土地和水，并使海洋充斥着塑料。“大自然正在报复我们：气温达到创纪录的高位，生物多样性正在崩溃，沙漠正在扩大，大火、洪水和飓风变得更加频繁和极端”。

古特雷斯提醒各国关注新冠疫情造成的毁灭性后果。他强调：“从新冠大流行中恢复是我们改变前进方向的良机。依靠明智的政策和恰当的投资，我们可以规划出一条道路，为所有人带来健康，恢复经济，建设抵御能力并拯救生物多样性。”

古特雷斯指出，保护全球生物多样性也能创造就业岗位：世界经济论坛提供的数据显示，到2030年整个大自然蕴含的新兴商机将创造1.91亿个就业机会。他同时指出，到2030年，每年保护全球生物多样性的资金缺口高达7110亿美元。此外，污染行业的转型也需要持续投资。

古特雷斯还呼吁支持最脆弱的国家，包括最不发达国家和小岛屿国家，这些国家已经在遭受气候变化的影响。他呼吁国际社会抓住机遇，共同建设一个更安全、更公平和更可持续的新世界。

当天，多国领导人和国际组织负责人等参加了由联合国、世界银行和法国政府合作举办的“一个星球”峰会。与会者呼吁国际社会共同采取行动，保护生物多样性。受新冠疫情影响，这次峰会基本以线上方式举行。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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