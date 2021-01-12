新华社哈瓦那1月11日电（记者朱婉君）古巴外交部11日晚发表声明，强烈抨击美国重新将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单，称美国此举是出于政治投机目的。

声明说，美国政府将古巴列入“支恐国家”名单是“无耻和虚伪的行为”，其真实动机是对古美关系的改善愿景施加障碍。古巴不是“支恐”国家，古巴反对任何形式的恐怖主义，古巴是恐怖主义的受害者。

声明说，美国单方面发布的“支恐国家”名单不具合法性，美国将该名单作为诽谤手段向那些不屈服于美方任意妄为的国家实施强制性经济措施。

美国政府11日宣布将古巴重新列入“支恐国家”名单，理由包括古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务等。该决定是在现任总统特朗普即将结束任期、当选总统拜登即将就职时作出的，被认为有意束缚拜登政府在短期内改善对古关系。

美国曾在1982年将古巴列入“支恐国家”名单。2015年，随着美古关系缓和，时任奥巴马政府将古巴移出该名单。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视态度。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并未全面解除对古巴封锁。2017年特朗普就任美国总统后，美国政府收紧对古巴政策。

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