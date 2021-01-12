人民网北京1月12日电 《2020中国互联网广告数据报告》（简称“报告”）今天在北京发布。发布会由中关村互动营销实验室主办，北京师范大学新闻传播学院承办，共同回顾总结2020年中国互联网广告发展状况，研判预测中国互联网广告的趋势。

报告指出， 2020年是中国互联网营销突破创新之年，面对新冠肺炎疫情的冲击和重重困难，中国互联网营销不仅呈现出极大的韧性，还为抗击疫情、恢复生产、拉动实体经济提供了基础保障。互联网广告维持了13.85%的增长态势；互联网营销规模突破万亿大关，为实体经济复苏开启了本土时代的新路径。

报告显示，2020年中国互联网克服全球疫情的严重影响，互联网广告全年收入4971.61亿元（不包含港澳台地区），比2019年度增长13.85%，增幅较上年减缓4.35个百分点，仍维持增长态势。小微、新锐广告主进入市场不仅填补了大品牌投入放缓的市场份额，支持起互联网广告市场的二位数增长，为实体经济复苏开启了新路径。

2020年网络广告延伸至营销服务的倾向更加明显，中国互联网营销市场总规模突破万亿大关，达到10457亿元。其中非广告营销服务收入达到5494亿元，已超过互联网广告总收入。随着互联网营销模式的不断创新，互联网营销服务呈现出多元化增长，为拉动实体经济增长走出了一条中国路径。

2020年小微、新锐品牌广告主的广告投放增长了50%，高于成熟品牌五个百分点。小微、新锐广告主已成为支撑我国互联网广告市场的新生力量。

2020年视频平台广告增速最快，较上年增长了64.91%，达903.53亿元。其中短视频广告最为抢眼，增幅达106%，远超长视频广告25%的增幅。

2020年电商平台互联网广告增加17.26%，较上一年提升37%。电商直播带货营销已经成为零售数字化、电商突围的重要渠道。仅上半年电商直播场次超过1000万场，活跃主播人数超过40万人，观看人数超过500亿人次，上架商品数超过2000万件。网络直播将营销重点从对“商品”的销售转变成对“人”的情感运营。

2020年，消费者对各行业的需求随疫情表现出不同的弹性。其中，疫情推动人们对在线教育与医药健康的需求，因此，这两个行业的广告增幅最为显著，分别达57.1%和40.28%。金融保险与旅游、娱乐、休闲则分别有所下降。

纵观2021年我国互联网广告市场走势，与会者认为，在“十四五”规划开局之年，在疫情防控常态化的背景下，要充分发挥互联网营销的创新优势，共同维护良好的市场生态系统，营造公平竞争的市场环境，在众多不确定因素中稳步前行，踏踏实实服务实体经济发展。

(责编：常红)