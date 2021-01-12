进入2021年的美国以一场暴力冲击国会事件让全世界看花了眼，也把美国“史上最差国务卿”蓬佩奥的阴暗本质再次暴露在了日光之下。

蓬佩奥

在自己国家内外交困的当下，这位美国最高级外交官一边千方百计地忙着与总统特朗普拉开距离，一边却在变本加厉地继续以连篇累牍的谎言为自己的两年多国务卿任期“贴金粉饰”，企图开始一轮新的政治投机……

“一份报纸不足以记录他全部谎言”

就在美国国会大厦遭特朗普支持者暴力冲击的同一天，《华盛顿邮报》以《“匹诺曹”蓬佩奥正试图改写过去四年的历史》为题刊发专栏文章，直言“一份报纸不足以记录他的全部谎言”，结结实实地打了这个无良政客的脸。

《华盛顿邮报》报道截图

文章指出，蓬佩奥企图在2021年利用社交媒体拯救他“受损的名声”，为未来可能的竞选总统做准备。为此，他以“厚颜无耻的谎言”在新年第一天发推称：“我们今天比四年前安全得多。”而事实上，2020年是美国历史上“最致命”的一年，且多数新冠肺炎病亡者的死因都归咎于蓬佩奥担任要职的美国政府。

《华盛顿邮报》报道截图

文章还列举了数条“蓬氏经典谎言”。比如，蓬佩奥宣称“我们恢复了美国的信誉”。然而，皮尤研究中心的报告显示，自特朗普和蓬佩奥上台以来，就连德国、法国和日本等主要盟友对美国的好感也已经跌至历史最低点。

《华盛顿邮报》报道截图

蓬佩奥还宣称，“我们正在前沿发挥领导力，解决世界上最棘手的问题”。《华盛顿邮报》的文章指出，随着特朗普政府退出《巴黎协定》和世界卫生组织等一系列国际条约和机构，美国在应对全球变暖和新冠肺炎疫情等方面的“领导力”已遍寻不着。

《华盛顿邮报》报道截图

无论是在美国国内还是国际社会，蓬佩奥之流不仅没能让美国“更安全”，反而积怨无数、树敌越来越多。

《洛杉矶时报》一篇报道援引哥伦比亚大学专家的观点指出，对于一位国务卿来说，最重要的是要知道哪些问题可以由美国独自解决，哪些问题需要其他国家的帮助。“但蓬佩奥似乎认为所有问题都可以用‘趾高气扬’的做派来解决——但其实你不行”。

《洛杉矶时报》报道截图

在哈佛大学学者道格拉斯·亚历山大看来，蓬佩奥这个美国政府首席外交官“更专注于国内政治，而不是外交政策”。他的国务卿任期“不仅在美国国内削弱了国务院的地位，而且在国外削弱了美国的影响力”。

《洛杉矶时报》报道截图

带着一身劣迹追逐政治野心？

事实上，蓬佩奥所做的一切无不是为了实现他个人的政治野心。

说到蓬佩奥的政治履历，《洛杉矶时报》揭了老底：这个毕业于西点军校的堪萨斯州政客最初并不是特朗普的粉丝。2016年美国大选时，正处在第三个国会议员任期的蓬佩奥曾公开嘲讽特朗普“马戏团式”的竞选风格，并警告称特朗普如果当选总统将是“对民主的威胁”。

特朗普一直将蓬佩奥视为“最可信任的人”

然而，在特朗普获得共和党党内提名后，蓬佩奥迅速成为这位未来总统的公开支持者。特朗普当选后，作为回报，让蓬佩奥当上了美国中央情报局局长，一年后又指明让他取代“不听话”的蒂勒森，出任美国国务卿。

《洛杉矶时报》报道截图

当上国务卿的蓬佩奥不仅积极推行总统的“美国优先”政策，模仿总统的一举一动，而且公然藐视美国政界的各项准则，俨然把自己放在了“一人之下万人之上”的位置。讽刺的是，蓬佩奥的肆意妄为也给他惹上了一身麻烦：

——去年5月，蓬佩奥说服总统特朗普解雇了正在调查他不顾国会禁令向沙特阿拉伯出售武器以及涉嫌个人使用联邦资源的国务院监察长利尼特。

——去年8月，蓬佩奥在外访期间打破美国政治惯例，向共和党全国代表大会发表视频讲话，被监察机构认为违反了禁止政府官员参与公开政治活动的联邦法律。

——去年12月，智库组织“纽约外交政策事务中心”宣布将就蓬佩奥涉嫌违规授权向阿联酋出售233.7亿美元的先进武器一事提起诉讼。

《国会山报》报道截图

《洛杉矶时报》还罗列了一连串蓬佩奥因滥用职权而受到批评或调查的劣行，包括多次利用政府资源大办精英晚宴、多次携妻子进行未经正式批准的公款旅行、不顾防疫规定邀请数百人参加奢侈派对以及经常不戴口罩开会……

《洛杉矶时报》报道截图

或许用蓬佩奥去年对美国大学生演讲时的一番“高论”，最能总结他自己这些年来的斑斑劣迹：“我曾担任美国中央情报局局长，我们也撒谎、欺骗、偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀所在。”

即使到了任期将尽的最后关头，靠着胡作非为一路走来的蓬佩奥似乎仍在“不断探索进取”，但是否会有前途就不好说了。

按照《洛杉矶时报》的分析，蓬佩奥在国务卿职位上采用的“特朗普式傲慢风格”是一种精心算计，以便让2024年下届大选时的共和党初选把自己定位为特朗普的“接班人”，“但特朗普在本次大选中的失败打乱了这种算计”。

《洛杉矶时报》报道截图

(责编：艾雯、刘叶婷)