新华社华盛顿1月11日电（记者刘品然）美国国务院11日宣布将古巴列为“支持恐怖主义国家”。古巴外长罗德里格斯随即对此予以谴责。

美国务卿蓬佩奥当天在声明中称，古巴“再三为恐怖分子提供避风港，为国际恐怖主义行径提供支持”。

根据声明，古巴在被列为“支恐国家”后将遭受一系列限制措施，与古巴从事特定贸易的个人与国家将受到处罚，美国对古巴援助将被限制，防务和军民两用设备的出口将分别被禁止和管制。

美方此举随即遭到古巴和国内民主党人的批评。古巴外长罗德里格斯当天在社交媒体推特上发文谴责美国将古巴列为“支恐国家”，认为此举属于“伪善和愤世嫉俗”的政治投机主义。

美国民主党参议员帕特里克·莱希在其声明中批评这是“赤裸裸的政治化”行为，称蓬佩奥在离任时似乎有意为继任者尽可能制造困难。

美国1982年以支援拉丁美洲地区反叛分子为由把古巴列入“支恐国家”名单。2015年，随着美古关系改善，时任奥巴马政府把古巴移出这份名单，美方陆续放松对古巴经济、旅行和贸易限制，重开驻古巴大使馆，但并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策，2019年以来，美国不断升级对古制裁措施。（参与记者：林朝晖）

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