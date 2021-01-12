人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国秘书长古特雷斯将寻求连任

2021年01月12日13:31 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国1月11日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克11日证实，现任秘书长古特雷斯将寻求连任。

迪雅里克在当天举行的记者会上说，第75届联大主席博兹克尔8日致信古特雷斯，询问他是否有意连任。“秘书长今天（11日）向他表示，如果会员国同意，他愿意连任。”

迪雅里克说，古特雷斯已经将自己的决定告知联合国安理会和地区组织负责人。“但在现阶段，判断会员国作何反应或猜测是否有其他潜在候选人为时尚早。”

根据《联合国宪章》，联合国秘书长一职必须首先由安理会推荐，然后由联大任命。安理会在遴选秘书长过程中扮演关键角色，5个常任理事国对秘书长人选有否决权。秘书长任期5年，可连任。

联大主席发言人瓦尔马在当天举行的记者会上说，联大主席以及安理会本月轮值主席将在12日的例行会议上讨论下任秘书长的遴选流程。

古特雷斯1949年4月30日出生于葡萄牙首都里斯本。1995年，他带领葡萄牙社会党赢得大选，就任葡萄牙总理。2005年6月至2015年12月，古特雷斯担任联合国难民事务高级专员，负责领导、协调全球难民事务。2016年，古特雷斯当选联合国第9任秘书长，任期从2017年1月1日至2021年12月31日。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved