新华社联合国1月11日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克11日证实，现任秘书长古特雷斯将寻求连任。

迪雅里克在当天举行的记者会上说，第75届联大主席博兹克尔8日致信古特雷斯，询问他是否有意连任。“秘书长今天（11日）向他表示，如果会员国同意，他愿意连任。”

迪雅里克说，古特雷斯已经将自己的决定告知联合国安理会和地区组织负责人。“但在现阶段，判断会员国作何反应或猜测是否有其他潜在候选人为时尚早。”

根据《联合国宪章》，联合国秘书长一职必须首先由安理会推荐，然后由联大任命。安理会在遴选秘书长过程中扮演关键角色，5个常任理事国对秘书长人选有否决权。秘书长任期5年，可连任。

联大主席发言人瓦尔马在当天举行的记者会上说，联大主席以及安理会本月轮值主席将在12日的例行会议上讨论下任秘书长的遴选流程。

古特雷斯1949年4月30日出生于葡萄牙首都里斯本。1995年，他带领葡萄牙社会党赢得大选，就任葡萄牙总理。2005年6月至2015年12月，古特雷斯担任联合国难民事务高级专员，负责领导、协调全球难民事务。2016年，古特雷斯当选联合国第9任秘书长，任期从2017年1月1日至2021年12月31日。

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