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习近平致电祝贺金正恩被推举为朝鲜劳动党总书记

2021年01月12日08:54 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京1月11日电  1月11日，中共中央总书记习近平致电金正恩，祝贺他在朝鲜劳动党第八次代表大会上被推举为朝鲜劳动党总书记。

习近平在贺电中说，欣悉朝鲜劳动党第八次代表大会推举金正恩同志为朝鲜劳动党总书记，我谨代表中国共产党中央委员会并以我个人名义，向总书记同志和朝鲜劳动党中央委员会致以热烈祝贺。

朝鲜劳动党第八次代表大会对朝鲜社会主义事业发展作出一系列安排和部署，具有重大意义。总书记同志再次被推举为朝鲜劳动党最高领导人，充分体现了朝鲜劳动党全体党员和朝鲜人民对总书记同志的信任、拥护和期待。相信在以总书记同志为首的朝鲜劳动党中央坚强领导下，朝鲜劳动党和朝鲜人民将以这次大会召开为契机，奋力实现经济社会发展目标，推动朝鲜社会主义事业取得新的更大成就。

中朝是山水相连的社会主义友好邻邦。维护好、巩固好、发展好中朝关系，是中国党和政府坚定不移的方针。在世界进入动荡变革期的形势下，我愿同总书记同志加强对中朝两党两国关系的战略引领，按照双方达成的一系列重要共识，不断谱写中朝友好合作新篇章，推动两国社会主义事业发展，坚持半岛问题政治解决方向，维护地区和平稳定与发展繁荣，更好造福两国和两国人民。

祝总书记同志工作顺利，带领朝鲜党和人民取得新的更大成就！

(责编：艾雯、刘叶婷)

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