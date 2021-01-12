人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

近400万美国人半年没工作

2021年01月12日08:54 | 来源：新华网
小字号

美国媒体10日报道，尽管美国企业在疫情期间未停止招工，仍有将近400万美国人处于长期失业状态。

美国有线电视新闻网（CNN）的报道把失业至少6个月的人群定义为长期失业人口，这一群体占整个失业群体比例超过37%。截至去年9月，240万人美国人处于长期失业状态。

CNN认为，处于长期失业状态的人通常难以返回劳动力市场，而这将进一步遏制美国经济复苏。

霍华德大学经济学教授威廉·斯普里格斯说：“他们被困住了，开始面对歧视……雇主认为他们是‘残次商品’。”

斯普里格斯说，长期失业者不断增加，将使当选总统约瑟夫·拜登更难衡量美国的失业率。这一数字在去年12月为6.7%，为去年4月以来首次没有增长。

CNN分析劳工统计局数据后发现，超过半数长期失业者主要来自少数几个行业，例如，休闲和酒店业的长期失业者占这一群体大约四分之一。其他几个行业包括教育、健康服务和批发零售贸易。

难以再就业同时困扰高技能和低技能失业者。其中，从事管理、专业和销售岗位的失业者，其长期失业率高于普通服务岗位的失业者。

与此同时，联邦数据显示，在非洲裔和亚裔失业群体中，超过40%的人失业至少半年。这一比例在白人和拉美裔群体中接近三分之一。

另外，女性群体的长期失业率略高于男性，尤其是年龄25岁至44岁的女性。

联邦政府提供的数据显示，大约840万人通过“（新冠病毒）大流行紧急失业补偿项目”领取救济金。这一项目去年12月19日结束。另外450万美国人通过“大流行失业援助计划”领取失业救济。这一项目向自由撰稿人等自由职业者开放。

芝加哥大学和圣母大学经济学家上月联合发布的研究显示，去年6月以来约780万美国人跌入贫困线以下，全国贫困率从6月的9.3%上升至11月的11.7%。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved