美国媒体10日报道，尽管美国企业在疫情期间未停止招工，仍有将近400万美国人处于长期失业状态。

美国有线电视新闻网（CNN）的报道把失业至少6个月的人群定义为长期失业人口，这一群体占整个失业群体比例超过37%。截至去年9月，240万人美国人处于长期失业状态。

CNN认为，处于长期失业状态的人通常难以返回劳动力市场，而这将进一步遏制美国经济复苏。

霍华德大学经济学教授威廉·斯普里格斯说：“他们被困住了，开始面对歧视……雇主认为他们是‘残次商品’。”

斯普里格斯说，长期失业者不断增加，将使当选总统约瑟夫·拜登更难衡量美国的失业率。这一数字在去年12月为6.7%，为去年4月以来首次没有增长。

CNN分析劳工统计局数据后发现，超过半数长期失业者主要来自少数几个行业，例如，休闲和酒店业的长期失业者占这一群体大约四分之一。其他几个行业包括教育、健康服务和批发零售贸易。

难以再就业同时困扰高技能和低技能失业者。其中，从事管理、专业和销售岗位的失业者，其长期失业率高于普通服务岗位的失业者。

与此同时，联邦数据显示，在非洲裔和亚裔失业群体中，超过40%的人失业至少半年。这一比例在白人和拉美裔群体中接近三分之一。

另外，女性群体的长期失业率略高于男性，尤其是年龄25岁至44岁的女性。

联邦政府提供的数据显示，大约840万人通过“（新冠病毒）大流行紧急失业补偿项目”领取救济金。这一项目去年12月19日结束。另外450万美国人通过“大流行失业援助计划”领取失业救济。这一项目向自由撰稿人等自由职业者开放。

芝加哥大学和圣母大学经济学家上月联合发布的研究显示，去年6月以来约780万美国人跌入贫困线以下，全国贫困率从6月的9.3%上升至11月的11.7%。（卜晓明）（新华社专特稿）

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