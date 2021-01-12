本报驻南非记者 邹 松

每年1月正值南非葡萄成熟时节，当地葡萄园主和酒商满心期待葡萄大丰收。今年，南非葡萄酒商将拓展业务的方向瞄准了中国市场。

2020年，疫情造成欧美酒类消费市场大幅萎缩，南非葡萄酒商剩余库存近3亿升，几乎占南非葡萄酒产量的一半。与此同时，中国经济率先恢复增长，展现出强大韧性。“中国市场充满活力，我们正努力让南非葡萄酒成为越来越多中国消费者的新选择。”南非葡萄酒协会亚洲市场经理马库斯说。

范晓赛是南非乐梦迪酒庄出口部负责人，在他看来，南非葡萄酒不断开拓中国市场的优势在于其高品质。独特的地理气候条件和酿酒技艺，使南非葡萄酒具有鲜明特色。此外，为适应中国消费者的消费习惯，南非葡萄酒商开发出多款酒型，价格和品类也更加丰富，适应多层次消费需求。

南非2010年在葡萄酒行业首创“诚信与可持续性认证”标签。贴有这种标签的葡萄酒，意味着葡萄100%来自酒瓶上标明的产区，并在南非装瓶，保证不少于85%的葡萄属于同一品种和同一年份。要获得这种标签，酒庄必须在减少化肥使用、净化生产污水、农地动植物保护等多方面达到核查标准。

南非葡萄酒协会最新的年度市场分析报告指出，南非葡萄酒业者和各级分销商应充分重视中国市场。中国的互联网营销模式以及物流发展水平处于全球领先地位，南非葡萄酒应努力开创从酒庄到中国消费者餐桌的便捷营销模式。

“经过多年拓展，南非葡萄酒在中国消费者中树立了良好口碑。过去10年间，我们的销量已增长了约10倍。”马库斯表示，随着中国不断扩大对外开放以及消费结构持续升级，中国市场的吸引力与日俱增，蕴含着无限商机。

（本报约翰内斯堡1月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 17 版）

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