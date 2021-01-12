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伊朗敦促韩国勿将扣船事件政治化

2021年01月12日08:44 | 来源：新华网
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　　伊朗官员10日说，韩国应该避免将油轮遭扣押事件“政治化”。

　　根据伊外交部网站发布的新闻稿，伊外交部副部长阿巴斯·阿拉格希当天告诉到访的韩国外交部第一次官崔钟建：“避免把事件政治化，不要作徒劳的舆论宣传，用法律途径解决。”

　　阿拉格希重申，扣留韩籍油轮只关乎“技术和环境污染问题”。

　　韩联社报道，崔钟建与阿拉格希10日的会晤未能缩小分歧。崔钟建认定伊朗扣船“十分不当”，要求伊方出示油轮污染海洋的证据。他同时表示，韩国政府将努力解决伊朗在韩国两家银行的资金被冻结问题。

　　伊朗伊斯兰革命卫队4日以“韩国化学”号油轮“多次违反海洋环境相关法律条例”为由，把油轮及20名船员扣留在伊朗南部阿巴斯港。船员包括5名韩国人。

　　韩国媒体认为，伊朗扣船意在施压韩方解冻伊朗在韩资产。受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊朗资金。

　　伊朗多次要求韩国解冻上述资产。伊朗中央银行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提近几周反复提到，伊朗希望从其在韩国银行的账户上提取2.2亿美元用于购买新冠疫苗。他10日说：“我们用这笔钱天经地义。希望来自美国的压力会减弱。”

　　伊朗迈赫尔通讯社报道，韩国央行官员与崔钟建一同抵达伊朗，11日将与赫马提讨论遭冻结资产事宜。

　　另据伊朗学生通讯社报道，伊朗和缅甸外交官已在印度首都新德里会面，商讨释放油轮上11名缅甸籍船员。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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