沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼10日宣布，将在位于沙特西北部的新未来城建一个名为“线”的“零汽车”、“零排放”城中城。

穆罕默德王储作为新未来城董事会主席在网站发布视频介绍，“线”将是一座长条状城市，长170公里，可容纳100万居民。

新未来城发布声明说，“宜步行和宜居是‘线’的基因”。城中没有私家车，办理日常事务或公共交通站点最多只需步行5分钟。乘坐超高速公共运输系统可以在20分钟内到达城中任何地方。

“线”将保留95%自然风貌，城市发展所需能源全部为太阳能、风能等清洁能源。城中将广泛采用人工智能和机器人技术，并构建“隐形并无缝衔接的”实体和数字基础设施。

“线”计划2021年第一季度动工。

沙特是世界主要石油出口国之一。为摆脱对石油收入的依赖，沙特2016年发布“沙特2030愿景”，斥资大约5000亿美元建设作为愿景一部分的新未来城，在城中发展能源与水、生物科技、食品、先进制造业和娱乐业等九大行业。

新未来城占地2.65万平方公里，毗邻红海和亚喀巴湾，靠近经由苏伊士运河的海上贸易航线。据路透社报道，新未来城计划2025年建成。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)