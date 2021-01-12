意大利定于13日在南部大区卡拉布里亚一座特别装备的建筑内开始大规模审理当地黑手党相关案件，涉及355名被告，预计整个审判过程耗时超过两年。

法新社11日报道，这次大规模审判主要针对植根当地的黑手党组织“恩德朗盖塔”，被告包括这一组织成员以及与他们同流合污的政客、公务员、警察、商业精英。相关案件涉及355名被告、超过900名控方证人和400名律师。还有58人愿意打破黑手党成员被捕后所遵从的“缄默法则”，说出黑手党不为人知的秘密。

最近一次相关听证会上，仅念完所有被告名字就用了3小时。这些被告多为黑手党成员，各有绰号，例如“狼”“胖子”“甜甜”和“金发”等。绰号为“叔叔”的“恩德朗盖塔”头目路易吉·曼库索是被告之一，曼库索家族是“恩德朗盖塔”的组织核心。

大部分被告在2019年12月意大利发起的联合扫黑行动中被捕。他们被控犯有多项罪行，包括组织黑手党、谋杀、谋杀未遂、贩毒、敲诈、放高利贷、泄露官方机密、渎职、占有偷窃物品和洗钱。

报道说，在“恩德朗盖塔”势力强大的卡拉布里亚举行审判展示出意大利的国家力量。意大利赫赫有名的反黑手党检察官尼古拉·格拉泰里将提起诉讼。因为参与打击黑手党，格拉泰里30多年来一直生活在警察护卫下。

就规模而言，即将开始的审判仅次于1986年至1987年期间对西西里黑手党组织“我们的事业”的审判。那次大规模审判对338名被告判刑，有两名检察官因此遭暗杀。（袁原）【新华社微特稿】

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