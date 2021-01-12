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遭遇强暴风雪 西班牙力保疫苗运输

2021年01月12日08:40 | 来源：新华网
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受风暴“菲洛梅娜”影响，西班牙多地交通几乎陷入瘫痪。政府10日承诺，确保完成新冠疫苗运输和配送。

西班牙交通大臣何塞·路易斯·阿瓦洛斯和内政大臣费尔南多·格兰德—马拉斯卡在当天召开的新闻发布会上说，政府保证疫苗将按照原计划运输至目的地。

路透社报道，西班牙政府11日将派车队运送疫苗和食品至受灾严重地区。首都马德里因天气原因关闭的国际机场10日逐步恢复运营。

暴风雪导致4人死亡，西班牙中部超过600条公路一度关闭。中部和东部一些地方积雪厚度接近50厘米。国家气象局发布的数据显示，马德里9日降雪量达到20至30厘米，为1971年以来最高，预计本周部分地区最低气温将降至零下10摄氏度。

一些市民在马德里街头堆雪人、滑雪，一些市民自愿帮助清理积雪。60岁的市民费尔南多·德拉富恩特在格雷戈里奥·马拉尼翁医院门口扫雪。他说：“医护人员已经努力了一年多。作为市民，我们想帮把手。这是每个人的责任。”

因积雪严重，医生阿尔瓦罗·桑切斯9日步行17公里前往位于马德里附近“卫星城”马哈达恩达的医院上班。他呼吁开车的人让医护人员搭个便车。（缪培源）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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