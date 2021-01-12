美国国会大厦医务人员10日提醒所有议员接受新冠病毒检测，因为他们6日躲避骚乱时可能长时间与新冠病毒感染者共处一室。

【敦促检测】

美国会参众两院6日举行联席会议认证总统选举结果时，暴力示威者闯入国会大厦，会议中断数小时，议员们被送往特定地点躲避骚乱。

国会医生布赖恩·莫伊尼汉10日致信全体议员，敦促他们接受检测。他写道：“众议院许多议员当时在房间内避险，有的人在那里停留了数小时之久。一名新冠感染者也在房间内。一些人可能与感染者有接触。”

莫伊尼汉没有说那名感染者是谁。示威者6日冲进国会大厦，在大厅和办公室横冲直撞，翻箱倒柜，现场一片狼藉。数十名议员被送往安全地点躲避。

一段流传于互联网的视频显示，一些共和党籍议员在一个房间躲避时没有戴口罩。这段视频曝光，令一些议员和国会工作人员不满。

那些不戴口罩的共和党议员包括佐治亚州新当选联邦众议员玛乔丽·泰勒·格林。她是总统唐纳德·特朗普的铁杆支持者，先前声援一个声称去年11月总统选举存在舞弊的“阴谋论”团体。

【警员自杀】

一名国会警察局警员6日在执法时遭灭火器击中头部，伤重不治。至少十几名国会警察受伤。国会议员、美国民众和媒体质疑，安保部门为何没能提前判断示威者冲击国会大厦的可能性及严重性，为何当天处置不力。国会警察局长、众议院警卫官、参议院警卫官在压力下宣布辞职。

美联社10日以多名国会警察局官员为消息源报道，6日国会大厦没有增配人手，所部署警力与平时应对一般性抗议以及为议员开会时提供警卫的人数相当。出于保密考虑，这些警官没有透露当天到岗警员具体人数。

一名共和党籍国会议员助理告诉美联社，国会警察局曾提醒议员，预计6日会有大批示威者在白宫附近集结，但没有提到示威人群可能前往国会大厦。国会警察局建议议员做好使用地下通道的准备。这条通道连接会议厅所在的国会大厦和南侧一街之隔的众议院办公楼。

警方10日证实另一名参与应对骚乱的国会警员死亡，但没有透露细节。美联社报道，死者名为霍华德·利本古德，51岁，2005年起供职国会警察局，父亲曾任参议院警卫官。两名熟悉利本古德的人士说，他“明显死于自杀”。《华盛顿邮报》报道，利本古德见证了国会大厦骚乱，于上周末自杀身亡。

随着调查深入，联邦调查局试图查明一些示威者是否有意劫持议员。一名警官说，一些目击者看到部分示威者携带塑料扎带手铐。（郭倩）（新华社专特稿）

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