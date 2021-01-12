新华社华盛顿1月11日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国会众议院民主党人11日正式提交针对总统特朗普的弹劾条款草案，指控特朗普“煽动叛乱”。

当天早些时候，占据众议院多数席位的民主党人推动众议院通过要求副总统彭斯援引美国宪法第25条修正案罢免特朗普的动议，但遭到共和党人阻止。民主党人随后提交了一份长达4页的弹劾条款草案。

民主党人在草案中只提出一项针对特朗普的弹劾条款，指控特朗普“煽动叛乱”、“干涉权力和平过渡”等。草案说，特朗普的行为“严重危及”美国和美国政府机构的安全，给美国人民造成“明显伤害”，如任其继续执政，将“对国家安全、民主和宪法构成威胁”。

众议院议长佩洛西10日明确表示，如果彭斯和特朗普内阁多数成员不考虑罢免特朗普，众议院将对弹劾条款草案进行投票，届时特朗普将成为美国历史上第一位在任期间两次遭弹劾的总统。

据美国媒体报道，这是众议院民主党人启动弹劾进程的第一步，目前已获得通过弹劾条款所需简单多数票支持，多名共和党众议员也在考虑支持弹劾。

依据美国宪法，如果针对总统的弹劾条款在众议院以简单多数获得通过，即意味着总统被弹劾。接下来，参议院将就弹劾案进行审理，如果三分之二的参议员支持弹劾条款，总统将被定罪而下台。

美国舆论普遍认为，即使众议院弹劾特朗普并立即向参议院提交弹劾条款，参议院也不太可能在1月20日拜登宣誓就职前审理该弹劾案。

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