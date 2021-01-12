当地时间9日14时36分，印度尼西亚三佛齐航空公司一架载有62人的客机从雅加达国际机场起飞，4分钟后与地面失去联系，之后被发现坠毁在雅加达千岛群岛区域海域。

事发后，印尼国家搜救局联合印尼交通部、海军、空军等部门，出动舰船、直升机、潜水员等参与搜救。经过一天一夜搜寻，相关人员已打捞起部分遇难者遗体和一些客机残骸。

目前，飞机“黑匣子”位置已确定，失事原因仍在调查中。

“这是印尼的不幸”

1月10日，位于印度尼西亚首都雅加达北区的丹戎不碌港气氛紧张，不时有警车、救护车闪烁着驶过。印尼三佛齐航空公司失事客机临时搜救指挥中心就设在港口的2号国际集装箱码头。

1月10日，搜救人员在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港搬运失事客机残骸。新华社发（阿贡摄）

新华社记者在现场看到，集装箱码头停放着多辆警车和军车，临时搭设的帐篷中堆放着救援设备与物资。数十名军警正在维持秩序，大量身着制服的救援人员来回奔忙。

海面上不时有橡皮艇驶过，向岸上运送装有打捞物的黑色袋子。地面上摆放着刚刚出水的打捞物，工作人员一边检查，一边拍照。

1月10日，搜救人员在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港查看失事客机残骸。新华社发（阿贡摄）

印度尼西亚警方10日说，搜救人员已打捞起部分遇难者遗体，并将其运往印尼国家警察医院接受尸检化验。警方呼吁失事客机乘客家属尽快前往印尼国家警察医院，提交能够协助辨认遇难者身份的信息和物品。

在事发海域，十几艘参与打捞的船只正在紧张作业，空中有直升机盘旋，潜水员在水下搜索。搜救指挥中心的一名工作人员说，打捞上来的主要是客机残骸，还有部分遇难者遗骸和遗物，“预计不会有生还者了”。

1月10日，搜救人员在印度尼西亚雅加达丹戎不碌港搬运打捞起的失事客机遇难者遗体。新华社发（阿贡摄）

失事客机的航班号为SJ-182，机上有50名乘客和12名机组人员，其中包括7名儿童和3名婴儿。“这是印尼的不幸，我为SJ-182航班失事感到悲伤。”一名救援人员对新华社记者说。

已确定黑匣子位置

印尼交通部长布迪与印尼国民军总司令哈迪当天在码头召开新闻发布会。哈迪说，搜救人员已经确定失事客机残骸及黑匣子的位置，“这是一个重大进展”。印尼军方将与国家搜救局等有关部门协作，共同将客机残骸从23米深的海底打捞出水。

客机驾驶舱语音记录仪和飞行数据记录仪俗称“黑匣子”，对分析和判断客机失事原因有关键作用。

1月10日，印尼搜救人员在雅加达北部千岛群岛海域打捞起三佛齐航空公司坠毁客机的部分残骸。新华社发（祖卡南摄）

据报道，客机曾因大雨推迟半个小时起飞，起飞后在一分钟内骤降约3000米。当地渔民在事发时曾听到海面上传来两声巨大的爆炸声。

印尼交通部一名发言人说，空中管制人员曾询问飞行员飞机为什么偏离预定航线。

失事客机机型为波音737-500，机龄超过26年，加入三佛齐航空机队8年。三佛齐航空总经理杰斐逊在10日举行的新闻发布会上说，这架飞机失事当天早些时候还曾飞往过印尼其他城市，在执飞雅加达至坤甸航班时的各种状况良好，适合飞行。

1月9日，在印度尼西亚首都雅加达苏加诺－哈达国际机场，工作人员经过一块写有“三佛齐航空公司客机坠毁事故应急中心”字样的显示屏。新华社发（阿贡摄）

三佛齐航空公司是低成本航空运营商，2003年成立，主要运营印尼国内和东南亚地区航线，此前安全记录良好。

美国波音公司10日表示，已获知关于SJ-182航班的媒体报道，正同印尼三佛齐航空公司保持联系，并随时准备提供支持。

印尼总统佐科10日代表印尼政府和人民向失事客机遇难者表示哀悼。他要求有关各方动用所有资源、尽最大努力搜寻失事客机上的人员，并要求国家交通安全委员会调查失事原因并尽快发布相关报告。

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