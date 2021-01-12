2020年9月，意大利天冰集团参加2020国际冬季运动（北京）博览会。

意大利天冰集团供图

华晨宝马沈阳铁西工厂内，员工们正在生产第五代动力电池。

德国宝马集团供图

上海电气泰雷兹员工为杭州地铁16号线提供信号系统。

法国泰雷兹集团供图

2021年1月1日，上海洋山深水港码头一派繁忙景象，多艘大型集装箱货轮正在进行装卸作业。

影像中国

2020年，如期完成中欧投资协定谈判、签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面实施外商投资法及其实施条例，举办广交会、服贸会、进博会、东博会……面对单边主义、保护主义逆流，中国在坚定不移扩大开放的同时，加快构建新发展格局，推动高质量发展，将为各国提供更多机遇，助力世界经济复苏增长

意大利天冰集团中国分公司总经理费曼——

“我们将把新的研发基地建在中国”

本报驻意大利记者 韩 硕

“中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判，这对在华欧洲企业来说是巨大的好消息，很多企业将受益于这份协定。”意大利天冰集团中国分公司总经理费曼已经在华工作8年，讲一口流利的中文。他期待协定能够助力欧洲企业更好地进入和开拓中国市场。

“近年来，中国冰雪行业呈爆发式增长。中国已经成为我们集团倚重的重要市场。”费曼对中国市场规模的不断扩大有着切身体会，“中国扩大开放，为外商带来广阔发展机遇，中国是一个适合投资的优质市场”。

总部位于意大利博尔扎诺的天冰集团是全球造雪设备行业领军企业，在造雪方面占据全球市场份额的60%。从2012年开始布局中国市场，2014年开设中国分公司，2017年在华建厂，目前，天冰集团已经为国内300多家滑雪场提供近2000台造雪设备。2017年至2019年间，天冰集团先后中标2022年北京冬奥会雪上运动全部场馆的造雪系统及设备供应商。

费曼告诉记者，早在通过代理商与中国市场互动的时候，意大利公司就已经意识到中国市场的重要性。“进入中国市场以来，天冰的增长势头一直非常强劲，在中国市场的业绩对公司整体至关重要。”

去年，国际冬季运动（北京）博览会首次并入中国国际服务贸易交易会举办。谈起参展服贸会，费曼说：“2020年是艰难的一年，但新冠肺炎疫情并未妨碍中国成功举办这样的盛会。在那里，我感受到的是人们坦诚、热切的交流，对合作的渴望，从大家的热情和积极性中感受到世界对中国市场发展的期待和信心。”

中国不断优化的营商环境为在华外国企业带来了很多便利。费曼一一细数了中国近些年出台政策所带来的红利：“造雪机等设备进口可以享受零关税，减少了成本；海关清关程序便捷简化，相关审批手续流程科学有序，极大提高了效率；通过公平竞争的机制和平台，天冰成功中标并承担2022年北京冬奥会雪上场馆的造雪设备和系统建设。”

费曼认为，中国不断优化市场环境，向世界表明，企业无论大小、行业、来自哪个国家，中国都敞开怀抱，“中国正在加快构建新发展格局，市场潜力将不断释放，我们将深耕中国市场，挖掘更多机遇，更好地为客户提供专业服务”。

“2020年，中国成为疫情之下全球唯一实现正增长的主要经济体，据预测，中国市场未来将保持强劲增长。”费曼告诉记者：“正是因为看好中国的发展前景，我们将把新的研发基地建在中国。”

（本报罗马电）

德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐——

“中国成为全球经济增长的重要推动力”

本报记者 陈尚文

“中国成为全球经济增长的重要推动力。”在德国宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐看来，中国坚持创新驱动、进一步扩大开放、优化营商环境，对世界各国企业恢复发展动能、提振信心有着举足轻重的作用。

从2004年至2008年首次来华工作，再到2015年起开启第二个任期，高乐见证了中国的快速发展。共享单车、移动支付、5G网络走入人们的寻常生活，天更蓝、山更绿、水更清……中国发生的变化顺应了人民对美好生活的期待。

高乐目睹了中国人民抗击疫情的全过程。“面对疫情，人民众志成城，医护人员无私奉献，政府采取了全面、果断、高效的抗疫措施”，高乐说，中国各界所付出的努力值得尊敬，所取得的成果令人赞叹。对宝马而言，以宝马沈阳生产基地为例，得益于当地政府的大力协助和支持，工厂在2020年2月中旬便实现复工复产，大大减轻了疫情对宝马相关业务的影响。

目前，宝马在华生产运营稳步开展。这不仅保障了其在中国市场产品供应和业绩稳定，也为其全球业务稳定发展增添了力量。2020年前三季度，宝马在中国市场交付车辆同比增长6.4%。高乐说，宝马在中国业绩之所以能够快速实现强劲反弹，得益于中国疫情防控取得重大战略成果，也与中国市场的开放与活力密不可分。

高乐告诉记者，宝马深耕中国市场多年，非常赞赏中国推动开放合作的相关举措，也切实感受到中国营商环境的不断改善。如在制造业领域，中国于2020年放开商用车制造外资股比限制，并计划于2022年取消乘用车外资股比限制等；如北京市重视对企业服务创新，配备市区两级“服务管家”，这类似于一位“大客户经理”，为重点项目落地打通政策通道，有效简化了各项行政手续对接工作等；再如中国政府给予宝马的外国专家更长时间的工作许可，支持企业研发，延长测试车进口时限等。

宝马在中国的持续成长和本土化过程，也是中国市场环境开放与优化的一个缩影。目前，沈阳生产基地已经成为宝马全球规模最大的生产基地，工厂改扩建项目正在进行中。2019年，宝马集团与长城汽车共同投资51亿元人民币，共建全新合资企业。宝马在中国建立了除德国本土之外最大的研发体系，3个研发中心分别位于北京、上海和沈阳。

高乐说，中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，外国企业可以成为重要的参与者。以数字技术为基础，中国新产业、新业态、新模式快速发展，展现出强大韧性，为汽车行业技术升级拓宽了思路。“中国不仅是宝马最大的单一市场，也是全球创新的重要源泉。”

高乐认为，2020年，北京国际汽车展览会、第三届中国国际进口博览会、中国（广州）国际汽车展览会等一场场全球贸易盛会、行业盛会相继在华举行，彰显了中国持续扩大开放合作的决心和促进世界经济复苏的真诚愿望，也为跨国企业发展提供了重要机遇。

法国泰雷兹集团北亚区副总裁兼中国区总裁贝杰鸿——

“不断开放的市场和政策支持增强了企业信心”

本报驻法国记者 刘玲玲

“中国不断扩大内需、促进技术创新，并持续深化改革和扩大开放，为包括泰雷兹在内的在华跨国公司带来了更多的投资机会和更大的市场潜力。我们对中国市场的未来充满期待。”法国泰雷兹集团北亚区副总裁兼中国区总裁贝杰鸿近日在接受本报记者专访时表示。

泰雷兹集团是一家服务于全球防务、航空和安全市场的大型国际企业，总部位于巴黎。进入中国市场40余年，泰雷兹已成为中国高科技行业的重要合作伙伴，业务领域包括航空航天、轨道交通以及数字身份与安全等。贝杰鸿认为，中国市场韧性强、增长潜力大，泰雷兹已在中国建立了3家合资企业，“这是我们践行长期承诺和本地化战略的良好例证”。

中国统筹抓好疫情防控和复工复产，更使泰雷兹坚定了看好中国、投资中国市场的信心。贝杰鸿介绍说，去年泰雷兹不仅在垂直市场中赢得了多项新合同，同时也在航空、轨道交通、数字身份与安全等领域完成了复杂项目的成功交付，取得了良好成绩。

贝杰鸿对中国经济在2020年的表现感受深刻，“中国经济的韧性为后疫情时代的世界经济复苏提供了动力，也展现了其市场潜力。我们期待中国市场全面恢复至疫情之前的水平，进而引领世界经济的复苏”。

泰雷兹作为长期参展商参与了第三届中国国际进口博览会，收获满满。不仅与中国客户新签署了多项航空领域的合约，同时还参与了第三届国际航空产业链领袖峰会、“一带一路”沿线贸易洽谈会、中欧企业家大会等配套活动。贝杰鸿赞赏去年中国为如期成功举办进博会作出的巨大努力：“本届进博会不仅规模更大、展区布局进一步完善，贸易服务也继续升级，如展会现场实现了5G全覆盖，展品的进口税、增值税和消费税免征等，令人印象深刻。”

贝杰鸿还注意到，第三届进博会吸引了更多世界领先公司首次参展，“这充分彰显了参展者对进博会的信心，借由国家级的盛会，全球企业对中国政府释放的进一步扩大开放的政策和行业趋势有了更深入了解”。

在贝杰鸿看来，中国提出的构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将带给外国企业更多发展机遇。“中国不断挖掘内需潜力，增强国内循环活力，国际循环也将获得新的动力。”贝杰鸿表示，泰雷兹将更积极融入中国市场，提供适用的创新解决方案，满足不断变化的市场需求。

作为一家深耕中国市场的跨国公司，泰雷兹对中国颁布的一系列优化营商环境的政策法规倍感振奋，包括具有里程碑意义的《外商投资法》，继续缩减外商投资准入负面清单，以及修订外商投资产业目录等。“不难看出，中国正不断开放市场，营造更为健康和公平的商业竞争环境。”贝杰鸿表示，跨国公司受邀参与行业标准制定、法律法规意见征集就是最好的例证。“通过更多参与政策的制定和实施，我们深感已成为中国经济发展不可或缺的一分子，将携手本地合作伙伴，共同为中国经济的高质量发展以及创新型国家建设贡献力量。”

贝杰鸿认为，中国正在加速数字化和智能化转型，是进行创新、开发解决方案与数字技术的理想之地，市场前景广阔。“不断开放的市场和政策支持增强了企业信心，带来更多发展机遇。我们将扩展本地业务，开展更多创新开发，服务中国以及海外市场。”贝杰鸿说。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2021年01月12日 18 版）

(责编：白宇)