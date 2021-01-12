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俄罗斯多地开展“智能乡村”建设

本报驻俄罗斯记者  张晓东
2021年01月12日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　俄罗斯萨哈（雅库特）共和国创新、数字开发和信息通信技术部日前宣布，将试行“智能乡村”一体化服务项目。

　　萨哈（雅库特）共和国北临北冰洋，气候严寒，境内广泛分布山地与苔原，陆地几乎全部是永久冻土。这里农村地区人口稀少、分散，居民在享受医疗、教育等服务方面存在许多不便。2019年，当地政府宣布，覆盖全共和国人口99.3%的512个乡村居民点都已接通互联网。

　　“‘智能乡村’项目是一个集新闻讯息、环境监测系统、消防安全系统、视频监控及道路基础设施维护和社会文化机构大数据于一体的信息化大平台。这一平台与近年来许多国家力推的智能城市系统类似，不同之处在于它是为乡村居民点量身打造的。”萨哈（雅库特）共和国政府官员表示，“智能乡村”项目是几种通信技术与物联网解决方案的集合体，主要技术由当地企业开发。

　　项目启动后，当地居民可借助这一信息平台使用导航服务，获取新闻和票务信息，了解交通和道路维修状况、公交与出租车等出行信息，甚至可以追踪牲畜的位置，全面提高生活质量。此外，利用该平台，地区行政管理部门能够直接与社区互动，实时监测火灾、洪水、地震活动等，并对居民点的移动通信基站、电网等公共基础设施进行管理。

　　为进一步改善数字基础设施建设滞后现状，俄罗斯政府近年来积极推动偏远地区数字化建设。俄罗斯战略研究所专家别利亚耶夫认为，数字化发展与应用趋势带来强大的变革力量，将为俄罗斯经济社会发展，特别是乡村地区发展起到巨大推动作用。

　　据悉，除萨哈（雅库特）共和国外，伊尔库茨克州等地区也在积极推进“智能乡村”项目建设。俄罗斯科学院社会学研究中心2020年发布的一篇研究报告称，地广人稀、生态脆弱的北极地区是“智能乡村”项目的重要应用区域，数字化建设既符合当地现代化建设需求，对提高农业生产的竞争力也有积极作用。

　　（本报莫斯科电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年01月12日 17 版）
(责编：白宇)

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