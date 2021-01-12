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马来西亚收紧行动管控措施应对疫情

2021年01月12日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社吉隆坡1月11日电  （记者林昊、郁玮）马来西亚总理穆希丁11日宣布，鉴于新冠肺炎确诊病例快速增加，政府决定进一步收紧行动管控措施。

　　穆希丁当天发表电视讲话说，马去年10月下旬单日新增确诊病例首次超过1000例，此后日增病例持续增长，至今年1月7日新增病例首次超过3000例。医疗设施已无法应对日增病例超过2000例的情况，整个卫生系统处于“临界点”，医护人员无法及时将患者送到医院接受治疗。

　　穆希丁宣布，政府决定1月13日至26日在高风险的首都吉隆坡，行政首都普特拉贾亚，雪兰莪州、沙巴州、柔佛州等地实施“行动管制令”：禁止婚礼、会议、节日庆祝等聚集活动；民众出行限制在10公里半径内，禁止跨市县出行；餐厅禁止堂食；制造业、建筑业、服务业、物流等“必要经济领域”可继续运营，但需严格遵守防疫措施并限制办公人数。

　　除上述实施最严格“行动管制令”的地区外，全国其他地区分别按疫情严重程度实施“有条件行动管制令”和“复苏式行动管制令”以及相应防疫措施，禁止跨州出行。

　　据马卫生部11日发布的疫情数据，截至当天中午，该国过去24小时新增确诊病例2232例，已连续7天单日新增超2000例，累计确诊138224例；累计死亡555例。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月12日 17 版）
(责编：白宇)

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